Vivo V23 officialisé : le smartphone qui change de couleurs arrive bientôt en France

Le Vivo V23 sera lancé au milieu du mois d'avril. Nous avons pu le prendre en main rapidement, le temps de découvrir ses principaux atouts : en plus d'un revêtement capable de changer de couleurs s'il entre en contact avec une lampe UV, le Vivo V23 possède une solide configuration photo sur sa partie selfie et promet de belles performances.

Vous souvenez-vous du Vivo V21 ? Sorti en juin 2021, il possède une originalité bien à lui : deux Flashs LED situés de chaque côté du capteur selfie censé aider tous les fans des égoportraits à capturer leur visage sous un meilleur jour, à la manière d’un Ring light. Et bien le Vivo V23 reprend cette idée en la poussant un peu plus loin : on retrouve les deux Flashs LED en façade, mais ils sont ce coup-ci plus grands et abritent quatre lumières.

Vous l’aurez compris, avec le Vivo V23, l’accent est délibérément mis sur la photo en face avant, en témoigne la présence de deux capteurs à l’avant. Le premier possède une définition de 50 mégapixels, une valeur très élevée pour un capteur avant. Il est aidé d’un module ultra grand-angle avec capteur de 8 mégapixels. Ce téléphone reprend également le mode Vision nocturne extrême du V21, un mode nuit dédié à la caméra selfie et propose également un mode « Bokeh » façon portrait. Il est aussi capable de tourner des vidéos selfie en 4K.

De beaux reflets bleutés

Dans un marché où les téléphones ont tendance à se ressembler, le V23 pourrait donc déjà bien se démarquer. Mais il possède un second atout de taille pour s’attirer l’attention : dans son coloris Or étincelant, sa face arrière change de couleur pour prendre une teinte bleutée, voire turquoise, lorsqu’elle est soumise aux rayons du soleil.

Avec une lampe UV, on peut s'amuser à dessiner en direct des motifs.

Il s’agit d’une technologie propriétaire de Vivo avec en prime une finition antireflet en fluorine qui résiste, en théorie, aux traces de doigts.

À l’aide d’une lampe UV et d’un bout de carton, on peut même s’amuser à y apposer de petits motifs, comme le logo de Frandroid par exemple.

Voici les deux coloris du Vivo V23. Voici le Vivo V23 tenu en main (avec le logo Frandroid).

En tournant le smartphone de gauche à droite, on s’aperçoit que dans sa forme or (donc celle non altérée par le soleil) on devine ici ou là la teinte bleutée cachée là, qui s’invite dans un jeu de reflets plutôt agréable à l’œil. Ajoutons que le second coloris du téléphone, un noir mat, fait l’impasse sur cette technologie pour ceux et celles qui n’en voudraient pas.



Pour le reste du design, le Vivo V23 s’inspire largement des iPhone 13, avec des tranches plates en métal assez agréable en main, ainsi qu’une encoche qui laisse peu de place au doute quant à son inspiration.

Une solide configuration de base

Bien sûr, sous son écrin réussi, se cache aussi un smartphone, et ce dernier paraît plutôt bien équipé niveau performances. Il possède en effet 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ainsi qu’une puce MediaTek Dimensity 920. La fonction RAM étendue 2.0 permet d’aller chercher 4 Go de mémoire virtuelle si on le souhaite.

L’écran est une dalle Oled 90 Hz, sans plus de précision à ce stade de la part de Vivo. Il propose en outre une charge correcte de 44W, pour alimenter une batterie de 4200 mAh.

À force de parler du module photo avant, on en oublierait presque celui situé à l’arrière. Il propose un objectif principal avec capteur de 64 mégapixels, un module ultra grand-angle de 8 mégapixels et un module « Super Macro » de 2 mégapixels.

Prix et disponibilités

Le Vivo V23 sera disponible en France à compter de la mi-avril. Son prix sera annoncé ultérieurement.

Précisons que le V21 continue d’exister, le V23 représente simplement une montée en gamme.

