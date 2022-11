Xiaomi lance son Black Friday : voici les 5 offres incontournables

Téléviseur, tablette, bracelet connecté… Cette année, Xiaomi ne lésine pas sur les produits tech’ en promo pour le Black Friday. Face à l’avalanche de bonnes affaires, nous avons sélectionné les meilleurs plans à ne surtout pas manquer.

L’heure est à l’économie chez Xiaomi. Le constructeur entre dans la danse du Black Friday avec une myriade de réductions sur une vaste partie de son catalogue. Des prix barrés qui touchent aussi bien les téléviseurs, comme le Xiaomi TV A2 32”, que les accessoires connectés tels que le Xiaomi Band 7 Pro.

Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons listé les offres les plus intéressantes. Une sélection qui regroupe des bonnes affaires pour tous les goûts, que vous ayez besoin d’un nouveau smartphone ou d’un téléviseur abordable pour l’hiver.

Les offres en bref :

Le Redmi Pad 64 Go à 229 euros au lieu de 279 euros

Ne vous fiez pas à son prix, la Redmi Pad est une tablette bien équilibrée qui a fait les bons choix pour assurer une bonne expérience utilisateur. Cette belle tablette avec un revêtement en métal et une finition dorsale mate est idéale pour consommer du contenu en streaming. Sa diagonale de 10,6 pouces, sa définition 2 000 × 1 200 pixels et son taux de rafraîchissement de 90 Hz permettent de regarder des films et des séries sans se ruiner la rétine. Sans oublier les quatre haut-parleurs Dolby Atmos qui assurent une expérience audio agréable.

La puce Helio G99 de MediaTek délivre toute la puissance nécessaire à la Redmi Pad pour répondre à la plupart des usages classiques comme la navigation Web ou le binge-watching. Une tablette qui est aussi facile à prendre en main et utiliser quotidiennement grâce à l’interface MIUI, elle-même basée sur Android 12.

La Redmi Pad, qui peut se targuer de tenir 2 jours d’usage grâce à sa batterie de 8 000 mAh, bénéficie d’une remise de 50 euros pour le Black Friday. Elle tombe donc à 229,99 euros au lieu de 279,99 euros sur le site de Xiaomi.

Le Xiaomi Smart Band 7 Pro et son bracelet à 79 € au lieu de 99 €

Avec son écran rectangulaire et son design si particulier le bracelet Xiaomi Smart Band 7 Pro laisse penser qu’il chasse sur les terres des montres connectées. Le boîtier est en plastique avec des bordures métalliques tandis que le bracelet est en polyuréthane. Cela dit, il est possible de le remplacer par un modèle en cuir. Sa dalle AMOLED rectangulaire de 1,64 pouce dégaine une définition de 280 x 456 pixels, plus précise que celle de la version classique. Concrètement, le texte et les icônes des applications seront plus visibles sur l’écran, facilitant ainsi la navigation.

Véritable allié des sportifs, le Xiaomi Smart Band 7 Pro est certifié 5 ATM et peut donc être utilisé jusqu’à 50 mètres de profondeur. Bardé de capteurs, ce bracelet offre un suivi efficace de la santé et de la forme physique de son utilisateur. Fréquence cardiaque, saturation en oxygène dans le sang, suivi du sommeil, surveillance du stress, menstruations, le Xiaomi Smart Band 7 Pro délivre de nombreuses informations. Surtout, il propose plus de 110 modes d’entraînement, dont 14 spécialisés. Sans oublier la présence d’une puce GPS compatible avec Galileo, Glonass et même QZSS.

Capable de tenir 12 jours d’utilisation en mode « classique » grâce à sa batterie de 235 mAh, le Xiaomi Smart Band 7 Pro est désormais en promo sur le site de Xiaomi. Il est proposé à 79,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Le Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor à 349 euros au lieu de 549 euros

Avec le Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34”, le constructeur étend son savoir-faire au monde du jeu vidéo. Il livre donc un moniteur incurvé qui s’appuie sur une dalle IPS de 34 pouces au format 21:9. La grande surface d’affichage courbée permet d’obtenir toutes les informations nécessaires en jeu d’un seul coup d’œil. Un format d’image qui plaira aussi aux créatifs. Il faut dire que la définition WQHD de 3 440 x 1 440 pixels garantit une belle image nette et précise.

Les joueurs compétitifs profiteront à n’en point douter du taux de rafraîchissement de 144 Hz, promesse d’une image fluide en toute circonstance, quelle que soit l’action affichée à l’écran. D’autant que le moniteur est compatible avec la technologie AMD Freesync Premium afin de limiter le phénomène de déchirure d’écran. Côté connectique, on trouve deux ports HDMI en version 2.0, deux DisplayPort 1.4, et une sortie jack.

Dans le cadre du Black Friday, le Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34” dégringole à 349,99 euros au lieu de 549,99 euros, soit une remise immédiate de 200 euros.

Le Redmi A1 à 99 euros au lieu de 119 euros

Vous êtes à la recherche d’un smartphone simple à utiliser pour vos parents ou vos grands-parents ? Le Redmi A1 est un choix intéressant. Si sa fiche technique ne paye pas de mine, avec son SoC MediaTek Helio A22, ses 2 Go de RAM, et ses 32 Go de stockage, elle permet tout de même une navigation fluide dans les applications et les usages basiques (appels, SMS, etc.).

Son écran de 6,5 pouces à la définition HD+ offre une bonne surface d’affichage. Côté photo, on trouve deux caméras au dos et une caméra à l’avant dans une encoche en goutte d’eau. Mais c’est au niveau de son autonomie qu’il se démarque grâce à sa batterie de 5 000 mAh qui lui permet de tenir aisément 2 jours sans charge.

Pour le Black Friday, le Redmi A1 passe à 99,99 euros au lieu de 119,99 euros sur le site de Xiaomi.

Le Xiaomi TV A2 32” à 189 euros au lieu de 299 euros

Le Xiaomi TV A2 32” est un téléviseur qui se glissera aisément dans une chambre. Son design opte pour des pieds situés aux extrémités, afin de faciliter l’intégration d’une barre de son sous la dalle. Sa diagonale de 32 pouces offre une surface d’affichage suffisante pour profiter pleinement d’un film ou d’une série sans manquer le moindre détail.

L’écran LCD à la définition HD en fait un bon téléviseur d’appoint. Son interface Android TV rend la navigation simple et donne accès aux nombreuses applications du Google Play Store comme Netflix, YouTube ou Amazon Prime Vidéo. Il est compatible avec les normes audio Dolby Audio, DTS-X et DTS Virtual:X, ce qui garantit un bon rendu sonore. Il est également possible d’intégrer ce téléviseur dans une maison connectée grâce à sa compatibilité avec Google Assistant. Vous pourrez donc user de votre voix pour allumer ou éteindre le Xiaomi TV A2 à distance.

Mais sa véritable force reste son prix. Pour le Black Friday, le Xiaomi TV A2 de 32 pouces passe à 189,99 euros au lieu de 299,99 euros soit une baisse de 110 euros.