Voici toute la famille Xiaomi Mi 11 avant l’heure, dont le Mi 11 Ultra

Xiaomi nous rendez-vous aujourd'hui, le 29 mars, pour présenter toute une série de nouveaux produits. Plusieurs déclinaisons du Mi 11 sont notamment attendues... Evan Blass vient d'ouvrir les hostilités à quelques heures du rendez-vous.

Beaucoup d’annonces sont attendues aujourd’hui, ce 29 mars 2021, Xiaomi a prévu une conférence de presse. Il devrait être question du Mi Smart Band 6, mais ça sera le théâtre de la présentation des Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra.

Nous avons pu obtenir grâce à Evan Blass quelques informations et des visuels avant l’heure.

Un Mi 11 Ultra très complet

C’est le MI 11 Ultra qui nous intrigue le plus, il promet d’embarquer à la fois une batterie innovante, plus fine et rechargeable plus rapidement que la norme, et un SoC fait maison. De plus, comme vous pouvez le voir à l’arrière du visuel ci-dessous, il intègre un petit écran à l’arrière et trois caméras, dont une caméra périscope qui promet un zoom hybride x120.

En parlant de nouveautés, Xiaomi a aussi teasé une lentille liquide pour l’appareil photo de son futur Mi Mix. Décidément, la firme chinoise n’a pas fini de présenter de nouvelles choses. Finalement, le Mi 11 que nous avons testé ne semble qu’un amuse-bouche.

Sur le visuel de une, le Mi 11i semble être le K40 Pro Plus. Comme d’habitude, on s’y perd un peu entre les dénominations en fonction des marchés et surtout cette longueur de gamme avec de très nombreuses variantes. Il se pourrait que le Mi 11 Pro ne soit pas lancé à l’international, nous en saurons plus dans quelques heures.