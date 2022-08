Montres connectées : Samsung continue sa percée, mais reste très loin derrière Apple

Samsung continue à croître sur le marché des montres connectées et devance désormais Huawei. Cependant, Apple reste très largement devant avec sa gamme d'Apple Watch.

Alors que ce second semestre 2022 est profondément marqué par la sortie de nombreuses montres connectées — les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro, la Pixel Watch et les futures Apple Watch 8 — il est temps de faire le point sur les principaux acteurs en présence.

Si Samsung était à la traîne ces dernières années, le constructeur coréen reprend du poil de la bête comme le rapporte le cabinet d’analyse Counterpoint Research. Dans son dernier rapport au sujet des principaux acteurs du secteur, le cabinet fait ainsi le point sur les différentes parts de marché obtenues par les constructeurs de montres et de bracelets connectés au cours du second semestre de l’année 2022. Des données qui concernent donc les volumes de ventes de montres et de bracelets entre avril et juin, avant donc le renouvellement attendu à l’automne.

Samsung en forte croissance

Concrètement, la tendance est nettement à la hausse du côté de Samsung qui a réussi à se hisser à la seconde place du classement et à dépasser Huawei. Le constructeur coréen est ainsi passé de 7,4 % de parts de marché en volume au deuxième trimestre 2021 à 9,2 % de parts de marché à la même période cette année grâce à une croissance des ventes de 40 % d’une année sur l’autre. Logiquement, cette croissance s’explique avant tout par le succès de la précédente génération de montres connectées du constructeur, lancée entre temps. Les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic ont été, pendant près d’un an, les seules montres connectées à être équipées de de Wear OS 3, la dernière version du système de Google.

Pour Huawei, la tendance s’inverse, puisque la firme est passée de 9,0 % de parts de marché à 6,8 % au deuxième trimestre 2021, et ce malgré une première position sur le marché chinois et des lancements de montres connectées à répétition depuis plus d’un an. On peut citer la Huawei Watch GT 3 Pro, la Huawei Watch GT 3, la Huawei Watch 3, la Huawei Watch GT Runner ou le Huawei Band 6, tous lancés entre avril 2021 et juin 2022.

Parmi les autres acteurs reconnus du classement, on peut citer Xiaomi, qui se hisse à la sixième place du classement avec 4,3 % de parts de marché, à égalité avec Garmin. Enfin, c’est Amazfit qui vient fermer la marche avec 4,1 % de parts de marché, contre 5,2 % il y a un an. Signalons cependant la disparition de Fitbit du top 8 et l’arrivée de constructeur plus méconnus comme Noise et Fire-Boltt, deux marques fortement présentes en Inde.

Apple toujours largement devant

Surtout, l’enseignement de ce nouveau rapport concerne le statut intouchable d’Apple. Si les sept autres places de ce top 8 sont soumises à de fortes variations d’une année sur l’autre, le constructeur américain conserve sa première place avec une très large avance et ne semble pas trembler face à tous ces mouvements. La firme continue à largement dominer les ventes de montres connectées avec 29,3 % de parts de marché au deuxième trimestre 2022, devançant donc la deuxième place de Samsung de plus de vingt points. Si les parts de marché de la firme ont diminué depuis la même période l’an dernier — elles étaient alors de 30,6 % — Apple a cependant su tirer profit de la croissance du marché — il s’est vendu 13 % plus de montres au deuxième trimestre 2022 qu’à la même période en 2021 — et augmenter ses ventes de l’ordre de 8 % en un an.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.