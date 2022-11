Les écouteurs et casques sans fil Sony profitent de belles réductions pour le Black Friday

Fnac, Darty et Boulanger sonnent le coup d’envoi du Black Friday. Dès aujourd'hui, les meilleurs écouteurs et les casques sans fil Sony profitent de belles remises. Les écouteurs sans-fil WF-1000XM4 ou l'excellent casque Bluetooth WH-1000XM5 sont naturellement de la partie.

Initialement prévu pour le 25 novembre, cette année le Black Friday débute plus tôt chez Fnac, Darty et Boulanger. À compter de ce 18 novembre, les trois enseignes proposent une pluie de promotions sur des produits high tech, avec à l’honneur la marque Sony.

Reconnu dans le domaine de l’audio, le fabricant japonais renouvelle régulièrement son catalogue et a notamment lancé cette année ses écouteurs sans-fil LinkBuds S ultra légers, ainsi que son casque Bluetooth haut de gamme WH-1000XM5. Seulement quelques mois après leur sortie, ces accessoires audio sont déjà à prix réduits chez Fnac/Darty, aux côtés d’autres modèles phares et bien équipés comme les écouteurs sans-fil WF-1000XM4.

Pour le Black Friday, ces références profitent chez Fnac, Darty et Boulanger de belles remises de plus de 20 % :

Les écouteurs sans-fil Sony WF-1000XM4 passent à 200 euros

Dévoilés en juin 2021, les écouteurs Bluetooth WF-1000XM4 sont encore aujourd’hui une référence chez Sony. La marque japonaise n’a rien laissé au hasard sur ces écouteurs sans-fil haut de gamme, qui allient large autonomie, son de haute qualité certifié Hi-Res et l’une des meilleures réductions actives du bruit du marché.

Basée sur deux microphones par oreillette et sur un processeur Sony V1, cette réduction de bruit est particulièrement efficace pour supprimer les sons indésirables et peut être réglée sur 20 niveaux différents en fonction du degré d’isolation sonore souhaité. Performante, cette technologie impacte peu l’autonomie des écouteurs (24 heures avec le boîtier charge Qi fourni), ce qui a valu aux Sony WF-1000XM4 d’obtenir l’excellente note de 9/10 lors du test réalisé par Frandroid.

Dotés de larges haut-parleurs de 6 mm, les WF-1000XM4 sont aussi certifiés Hi-Res et 360 Reality Audio pour un son haute-fidélité et immersif. Ils prennent également en charge le DSEE Extreme, qui améliore la netteté des musiques compressées.

Autre point fort des Sony WF-1000XM4 : leur personnalisation audio. Riche en options, l’application Sony Headphone Connect offre un accès à l’égaliseur et permet un paramétrage précis des commandes tactiles, sachant que les écouteurs peuvent aussi être contrôlés par la voix (Google Assistant, Siri, Alexa).

Pour le Black Friday, du 18 au 28 novembre, les Sony WF-1000XM4 sont disponibles au prix réduit de 200 euros, au lieu de 250 euros habituellement.

Le casque Bluetooth WH-1000XM5 est à 330 euros

Lancé en mai dernier, le casque sans-fil Sony WH-1000XM5 mise sur le confort avec sa légèreté (254 grammes) et ses coussinets en simili cuir souple, mais n’en oublie pas l’essentiel : la qualité sonore.

Référence au sein du catalogue Sony, ce casque supra-auriculaire WH-1000XM5 a obtenu l’excellente note de 8/10 lors du test réalisé par Frandroid. Il a surtout été salué pour son rendu sonore très dynamique permis par ses haut-parleurs de 30 mm et sa double certification Hi-Res ainsi que 360 Reality Audio. Sa connectivité Bluetooth 5.2 multipoint, la prise en charge des assistants vocaux, ainsi que sa compatibilité Fast Pair et Microsoft Swift Pair pour une connexion simple et rapide sont un plus.

Mais la véritable force de ce casque Bluetooth est la réduction active du bruit. Cette technologie s’appuie sur un processeur Sony V1, sur une puce HD QN1, ainsi que sur 8 microphones pour une suppression du bruit encore plus précise que sur les autres modèles.

En dépit de son niveau d’équipement, le Sony WH-1000XM5 affiche une grosse autonomie de 30 heures avec la réduction du bruit activée. En option, avec l’adaptateur USB-PD non fourni, ce casque peut aussi profiter de la charge rapide. 3 minutes de chargement suffisent alors à apporter 3 heures d’écoute supplémentaires.

Pour le Black Friday, du 18 au 28 novembre, le casque Sony WH-1000XM5 est à 330 euros au lieu de 420 euros dans le réseau Fnac/Darty.

Les écouteurs Bluetooth Sony Linkbuds S passent à 130 euros

Lancés en mai dernier, les écouteurs sans-fil intra-auriculaire Linkbuds S diffusent, eux aussi, un son à haute fidélité et immersif, certifié à la fois Hi-Res et 360 Reality Audio. Même les fichiers audio compressés semblent de grande qualité grâce à la technologie DSEE Extreme du fabricant.

En prime, les Linkbuds S sont dotés d’une réduction active du bruit afin de profiter pleinement de sa musique sans être perturbé par les bruits environnants. Associée à la technologie Precise Voice Pickup de Sony, elle permet à votre voix d’être entendue clairement par votre interlocuteur durant les appels.

La marque japonaise a aussi mis le paquet sur le confort. Les Linkbuds S sont parmi les plus légers du marché avec leur poids plume de 4,8 grammes par oreillette. Ces écouteurs peuvent être portés sans gêne durant des heures, sachant qu’ils affichent une autonomie de 20 heures avec leur boîtier de charge inclus.

Ces écouteurs sans-fil peuvent aussi être contrôlés par la voix (Google Assistant, Siri, Alexa) et s’appairent automatiquement et en quelques secondes à un smartphone Android grâce au Fast Pair de Google. Et grâce au Bluetooth multipoint, il est possible de connecter deux appareils en simultané aux écouteurs, qui basculent alors automatiquement vers le smartphone lors d’un appel.

À l’occasion du Black Friday, les Sony Linkbuds S accompagnés de leur boîtier de charge USB-C, voient leur prix réduit de 199 à 130 euros.