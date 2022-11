S7 Pro Ultra, Dyad : Roborock passe en mode Black Friday avec de grosses réductions sur ses meilleurs aspirateurs

Si vous avez raté les offres du Single Day, soyez rassurés, le Black Friday promet d’aussi belles réductions disponibles sur un plus grand nombre de plateformes. À l’honneur du 21 au 28 novembre : le Roborock S7, le S7 Pro Ultra et l’imbattable Roborock Dyad.

L’hiver est une période propice pour rester chez soi, au chaud. Mais à quoi bon si votre intérieur est plein de poussière ou de poils de chat ? Pour passer un hiver dans une maison douillette et propre, Roborock vous propose de vous équiper de ses meilleurs produits à prix tout petits.

Les offres de Roborock pour le Black Friday 2022 :

Roborock S7 Pro Ultra : le fer de lance de Roborock est à moins de 900 euros (25 % de réduction)

Fleuron de Roborock, le S7 Pro Ultra est l’aspirateur le plus abouti de la firme chinoise. Son but : vous délester de tout votre ménage ou presque. Comment ? Grâce à une multitude de caractéristiques premium, à commencer par la présence d’une station de vidange qui fait également office de chargeur. Riche de trois bacs indépendants, la station permet à l’eau sale absorbée par la serpillière d’être évacuée de l’aspirateur, le second bac se charge du remplissage de l’eau propre dans l’aspirateur et le dernier bac évacue la poussière après une session de nettoyage.

Bon à savoir, le collecteur d’eau intégré à l’aspirateur-robot Roborock S7 Pro Ultra lui permet de passer au peigne fin pas moins de 300 m² . Et pour s’assurer que cette surface est impeccable, le Roborock S7 Pro Ultra dispose d’une serpillière équipée de la technologie VibraRise. Une technologie qui assure jusqu’à 3000 vibrations par minute pour que la serpillière puisse déloger la moindre saleté du sol.

En complément du lavage puissant, le S7 Pro Ultra promet jusqu’à 5100 Pa de puissance d’aspiration. Rares sont les aspirateurs capables d’atteindre un tel palier. Il est également capable de reconnaître le type de sol sur lequel il se déplace pour adapter son nettoyage. Grâce à son capteur LIDAR, et la cartographie précise de son espace, le Roborock S7 Pro Ultra adapte son nettoyage et soulève la serpillière sur les surfaces fragiles comme les tapis ou la moquette.

En somme, le Roborock S7 Pro Ultra fait tout le travail et laissera votre maison impeccable sans vous faire bouger de votre plaid. En ce moment, et jusqu’au 28 novembre, le prix du Roborock S7 Pro Ultra baisse de 25 % pour atteindre les 899 euros. Un tarif qui repassera à 1199 euros une fois la période du Black Friday terminée.

Roborock S7 : l’alternative au S7 Pro Ultra qui en a quand même dans le collecteur

Le Roborock S7 Pro Ultra vous a séduit, mais votre porte-monnaie pencherait vers un modèle plus abordable ? N’en dites pas plus, le Roborock S7 est fait pour vous.

Petit et discret car vendu sans l’imposante station de vidange de son grand frère, il saura se glisser dans tous les espaces, y compris les plus réduits. Petit mais costaud, il offre une puissance d’aspiration de 2500 Pa et assure le nettoyage en profondeur de tout votre logement grâce à son bac à eau de 300 mL et un réservoir de poussière de 470 mL.

Endurant, sa batterie de 5200 mAh lui permettra de récurer toute votre maison en une fois.

À l’instar du modèle Pro Ultra, le Roborock S7 est également équipé de la technologie VibraRise lui permettant ainsi de déloger la saleté grâce à une fréquence de la serpillière pouvant aller jusqu’à 3000 vibrations par minute. C’est notamment grâce à cette prouesse technologique que la rédaction a délivré la note de 9/10 au Roborock S7.

Le Roborock S7 est par ailleurs contrôlable par assistant vocal (Alexa, Google Assistant, Siri). Il est aussi possible d’interagir avec lui via l’application Roborock, disponible pour Android et iOS. Vous pourrez ainsi définir la force d’aspiration, de vibration, le débit d’eau ainsi que la programmation des horaires et le parcours de nettoyage de votre Roborock S7. Pendant le Black Friday, ce très bon aspirateur robot passe de 549 à 429 euros.

Roborock Dyad : l’aspirateur balai qui lave votre maison (40 % de réduction)

Pour ceux qui veulent garder le contrôle du parcours de leur aspirateur, le Roborock Dyad est l’outil de nettoyage parfait.Cet aspirateur balai puissant ne se contente pas d’éliminer la poussière puisqu’il lave et sèche également les sols.

Et au-delà d’être multifonctions, il s’avère très efficace à l’usage comme le soulignait le test de Frandroid. Celui-ci met en avant à la fois sa puissance d’aspiration de 13 000 Pa à laquelle les plus petites miettes ne semblent pas résister, ainsi que sa capacité à laver tout type de sols durs, y compris le lino et le béton ciré.

Pour ce faire, Roborock a choisi de miser sur trois rouleaux lavants plutôt que sur une serpillère classique. Le premier, situé à l’avant, assure un premier passage. Les deux autres situés à l’arrière sur les côtés, assurent les finitions et permettent d’atteindre les zones compliquées à nettoyer comme les abords des murs et des plinthes.

Cerise sur le gâteau, le Dyad se charge automatiquement d’adapter la puissance d’aspiration et le débit d’eau en fonction du niveau de saleté du sol. Et tout au long du lavage, il s’occupe de nettoyer les serpillères afin de les maintenir propres tout au long de votre session ménage. Une session qui peut aller jusqu’à 35 minutes et 280 m² de surface grâce à sa batterie de 5000 mAh.

Une fois son labeur terminé, il suffit de poser le Roborock Dyad sur son socle de recharge et d’appuyer sur un bouton pour lancer le nettoyage en profondeur des rouleaux et séparer les résidus solides de l’eau sale, avant de vider les bacs d’une capacité de 850 mL pour l’eau sale et 620 mL pour l’eau propre.

En ce moment, le Roborock Dyad bénéficie de 40 % de réduction et voit son prix passer de 399 à 239 euros chez CDiscount.