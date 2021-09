HP 14 : ce nouveau laptop veut être le compagnon de travail idéal des étudiants

Coupler Windows 11 à une puce Snapdragon 7c Gen 2, c'est ce que va faire HP avec son nouveau HP 14. Cet ultraportable de 14 pouces se veut abordable et efficace pour les activités du quotidien. Il pourrait aussi s'agir d'un compagnon de travail correct pour les étudiants.

Il ne paye pas de mine, mais cet ordinateur portable pourrait vous intéresser si vous cherchez une petite machine pour vous études, de la bureautique ou du multimédia léger. HP a dévoilé son HP 14, qui arrivera prochainement sur le marché. Motorisé par un Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, l’appareil sera parmi les premiers à combiner une puce ARM à Windows 11. Il s’agira d’un nouvel essai alors que les puces ARM n’ont jamais vraiment su se faire une place prédominante dans l’écosystème Windows 10, la faute à des performances parfois décevantes.

Quoi qu’il en soit, la fiche technique de l’appareil paraît relativement équilibrée pour un PC ultraportable entrée de gamme. Le Snapdragon 7c Gen 2 sera ici coupé à 8 Go de RAM (LPDDR4x à 4266 MHz, soudée) et l’on pourra compter sur 128 Go de stockage (eMMC). L’écran IPS s’annonce par contre rudimentaire avec une luminosité limitée à 250 nits et une couverture à seulement 60% du spectre sRGB, mais l’on profitera quand même d’une définition Full HD en 14 pouces.

Une bonne petite machine bureautique ?

Côté autonomie, HP évoque jusqu’à 11,5 heures de lecture vidéo malgré la présence d’une petite batterie de 32 Wh seulement. Cette dernière sera rechargeable avec un bloc secteur de 45 W fourni. La connectivité se limitera par contre à du Wi-Fi 5 (ce qui est un peu décevant en 2021) et du Bluetooth 5. Quant à la connectique, elle s’axera pour sa part sur un lecteur de cartes microSD, un port USB-C, deux ports USB-A et une prise casque. Visiblement un emplacement pour carte SIM est aussi d’actualité sur certains modèles.

Le HP 14 est attendu cet automne et profitera de Windows 11 dès son lancement. A priori son placement tarifaire exact n’est pas encore précisé, mais il devrait être abordable, avec un prix potentiellement situé aux environs de 500 euros (si l’on se réfère au prix des anciens HP 14). Nous avons contacté HP France pour essayer d’en savoir plus.