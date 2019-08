Article sponsorisé par Cdiscount

La rentrée est proche et vient le moment où il faut acheter le premier smartphone de votre enfant. Or, il a des besoins spécifiques ! Il faut trouver quelque chose qui lui conviendra sans oublier le budget. Nous allons donc vous donner quelques conseils et astuces pour trouver le téléphone idéal pour votre fille ou votre fils.

Vous avez enfin passé le cap et décidez d’offrir un téléphone mobile à votre enfant ou vous vous préparez à renouveler celui de votre ado ? Vous connaissez donc les demandes de votre progéniture, qui ne sont pas si éloignées de celles des adultes, à savoir du style, de la puissance, un bel écran, de l’autonomie et faire de belles photos. Toutefois, acheter le dernier Galaxy S10 ou iPhone XS peut sembler exagéré, il existe bien d’autres références à tous les prix. Cdiscount propose une large sélection de smartphones répondant à tous vos besoins dans laquelle piocher.

Nous allons vous aider à comprendre ces besoins et comment ils s’expriment au niveau logiciel et matériel (performances et solidités). Enfin, nous évoquerons le marché encore trop peu connu du smartphone reconditionné.

Le prix juste, et la juste configuration

Si vous achetez un smartphone à votre enfant, c’est avant tout pour rester en contact avec lui aussi bien avec la voix, qu’à l’aide de messageries instantanées. À cela s’ajoutent les désirs de votre progéniture pour les jeux vidéo, la photo voire le look du téléphone. Un enfant de 7 ans n’aura pas les mêmes besoins qu’un ado de 14 ans. Les exigences augmentent avec l’âge. La majorité des smartphones entre 100 euros et 200 euros suffisent pour un usage fluide et utiliser des apps. Mais pour profiter d’applis plus gourmandes (comme Tik-Tok, Snapchat ou Netflix), mieux vaut opter pour des configurations plus solides entre 200 euros et 300 euros.

Cette tranche de prix est celle qui se révèle être la plus intéressante au niveau du rapport qualité/prix. Si votre adolescent est joueur, il voudra certainement un produit capable d’animer les derniers jeux en 3D comme Fortnite. Les produits à moins de 300 euros suffiront, mais la qualité des graphismes ne sera pas optimale. Pour un rendu des graphismes supérieur, visez les produits entre 300 et plus de 400 euros. Sur les photos enfin — à moins que votre progéniture ait un réel sens artistique — les plus jeunes utilisent surtout les filtres et autres émojis. Un appareil photo moyen suffira donc en général, ce que l’on trouve à partir de 200 euros.

Quelle taille d’écran pour mon enfant

Évitez les mobiles avec de trop petits écrans, 5,5 pouces est un bon compromis. Il permet d’avoir un produit qui reste utilisable par des mains de jeunes enfants et qui dispose d’une surface d’affichage assez importante. Plus votre enfant est âgé, plus il pourra utiliser de smartphones de grande taille, surtout que plus le temps passera et plus il consommera de contenus vidéo. Tendre vers 6 pouces et plus devient alors plus logique.

Certains produits intègrent un filtre anti-lumière bleue que nous ne pouvons que conseiller, comme toutes les fonctions qui évitent aux yeux des plus jeunes de trop se fatiguer. C’est d’autant plus vrai lorsque le téléphone est utilisé avant de se coucher, la lumière bleue pouvant rendre l’endormissement plus difficile.

Apple… et les autres

La très grande majorité des applications utilisées par les jeunes existe aussi bien sur iOS qu’Android. Du côté des parents, il existe aussi sur les deux plateformes des apps de contrôle parental qui peuvent surveiller l’activité, bloquer des applis, des sites, mais aussi générer des périodes d’activité ou d’inactivité. Tout cela vous permet d’avoir un contrôle fin des usages de votre enfant. Enfin, le GPS du téléphone localise l’appareil en cas de perte. Il n’y a donc pas beaucoup de différences en termes d’usages. Il est toutefois possible que votre enfant soit plus attiré par les iPhone d’Apple qui jouissent d’une excellente image de marque.

Pensez aux smartphones durcis !

Nous aimons nos enfants et pourtant savons qu’ils ont une capacité innée à casser les produits les plus coûteux. Voilà pourquoi il faut se pencher sur les smartphones résistants. Ces derniers offrent une protection contre l’eau et les poussières (recherchez l’indice de protection IP67 ou mieux IP68), résistant donc aux jeux de plage.

Ensuite, ils sont renforcés pour résister aux chutes et chocs. Certains sont même certifiés MIL-STD810G, une norme utilisée par l’armée américaine pour tester son matériel. Des produits rassurants pour les parents et plus durables dans le temps, même si nous savons tous que le potentiel destructeur de nos enfants peut nous étonner chaque jour. Ces terminaux résistants sont en revanche plus chers que la moyenne, à caractéristiques équivalentes.

Achetez malin, achetez reconditionné

Vos enfants ont des exigences supérieures à votre budget ? Ou vous cherchez surtout à acheter malin ? Alors, pensez aux téléphones reconditionnés ou d’occasion. Les smartphones reconditionnés de Cdiscount sont vérifiés, testés, réparés si besoin. Faites attention au niveau de remise en état, il en existe cinq chez Cdiscount :

Reconditionné : ne comporte aucune trace d’utilisation à 30 cm, éventuellement livré dans l’emballage d’origine

Excellent état : aucune rayure sur le produit

Très bon état : présence éventuelle de micro-rayures sur l’écran ou l’appareil

Bon état : quelques rayures visibles sur le produit ou l’écran

État correct : rayures visibles sur le produit ou l’écran

Ces états sont toutefois donnés à titre indicatif, et peuvent varier en fonction de la classification des revendeurs partenaires de Cdiscount. Quoi qu’il en soit, c’est une façon d’investir dans de l’occasion avec plus de sérénité qu’un particulier. Cela peut en plus permettre d’offrir à ses enfants un smartphone plus haut de gamme sans payer le prix fort.

Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour cibler le bon smartphone pour votre enfant. N’hésitez pas à le faire participer au choix afin de le responsabiliser et n’oubliez pas qu’un produit auquel il adhère a plus de chances d’être bien traité.