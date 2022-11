Vidéoprojecteurs 4K avec Android TV : XGIMI lance déjà ses offres du Black Friday

Connaissez-vous XGIMI ? Le constructeur est connu pour proposer d'excellents vidéoprojecteurs. À l'occasion du Black Friday, les prix des XGIMI HORIZON Pro et AURA sont en baisses.

Pourquoi se contenter d’une TV lorsque l’on peut avoir un vidéoprojecteur ? De nos jours, ces derniers sont toujours plus accessibles et permettent d’avoir une image infiniment plus grande pour un encombrement bien moindre. Pour le Black Friday, la marque XGIMI propose de nombreux produits de son catalogue en promotion, dont les XGIMI HORIZON Pro et le XGIMI AURA.

XGIMI, une marque réputée

Si vous ne connaissez pas encore la marque XGIMI, rassurez-vous : elle n’en est pas à son premier rodéo. Elle est connue dans le milieu des vidéoprojecteurs depuis quelques années maintenant pour offrir constamment des produits innovants et de qualité. Sur ces 8 dernières années, elle a déjà remporté 43 prix internationaux de design et d’innovation, et ce parmi les plus prestigieux comme le Red Dot Design Award ou encore l’iF Design Award.

Le XGIMI HORIZON Pro passe à 1499 euros

Le XGIMI HORIZON Pro est devenu en peu de temps une référence des vidéoprojecteurs 4K HDR. Outre son design très travaillé, une des marques de fabrique du constructeur, il a surtout été remarqué pour sa qualité d’image couplée à sa facilité d’utilisation.

Si vous cherchez un vidéoprojecteur facile à installer et utiliser, le XGIMI HORIZON Pro est fait pour vous. Il intègre une mise au point et une correction du trapèze automatique, et même une détection d’obstacle. Sa sortie de veille est instantanée, et le projecteur intègre tout ce qu’il vous faut pour une expérience parfaite : la définition 4K, un système audio 16 W signé Harman Kardon, et une interface Android TV simple à maîtriser.

En somme, pour utiliser le HORIZON Pro à son plein potentiel, vous n’aurez vraiment qu’à faire une chose : l’allumer. Tout le reste se fait automatiquement, au point que le constructeur promet une configuration en 6 secondes seulement. Le HORIZON Pro est capable d’afficher une image de 200 pouces sans perte de qualité, pour créer chez vous votre propre salle de cinéma, et sa luminosité de 2200 lumens ANSI vous garantit une très bonne lisibilité. Il est même compatible HDR10.

Et avec Android TV, retrouver ses plateformes de streaming préférées se fait en quelques clics sur le Google Play Store. Pour les gamers, le mode jeu vous permet de retrouver un taux de latence optimisé de seulement 35 ms.

Uniquement pendant le Black Friday, vous pouvez retrouver le XGIMI HORIZON Pro à 1499 euros à la Fnac ou Darty, ou encore Son-Vidéo. Il s’agit d’une économie de 400 euros sur son prix de vente conseillé de 1899 euros.

Un XGIMI AURA à seulement 2299 euros

Les vidéoprojecteurs ne sont plus limités aux salons qui peuvent se permettre de poser un projecteur au loin ou l’accrocher au plafond. Avec les vidéoprojecteurs à ultra courte focale, vous pouvez simplement poser votre vidéoprojecteur au même endroit que vous le feriez pour une TV traditionnelle… et profiter d’une diagonale énorme pour un encombrement bien moindre.

C’est le cas ici du XGIMI AURA, le vidéoprojecteur ultra courte focale du constructeur. Avec celui-ci, vous pouvez profiter d’une image d’une diagonale de 120 pouces en positionnant l’AURA à seulement 30 centimètres de n’importe quel mur.

Le XGIMI AURA offre une image en définition 4K, ainsi que la compatibilité HDR10 pour une image ultradynamique aux couleurs réalistes. Sa luminosité de 2400 lumens ANSI lui permet lui aussi d’être parfaitement lisible, même si vous avez quelques éclairages d’allumés. Le mieux pour en profiter reste d’être plongé dans le noir.

Tout comme l’HORIZON Pro, le XGIMI AURA cherche à vous faciliter la vie en simplifiant au maximum son réglage. Pour ajuster l’image, vous avez simplement à utiliser un réglage à 8 points facile à modifier et ajuster pour profiter de vos contenus le plus rapidement possible.

Et du contenu, vous en aurez : là encore, Android TV a été choisi comme interface de choix pour le vidéoprojecteur. Une interface simple, facile à maîtriser, qui offre le magasin d’applications Play Store pour retrouver toutes les plateformes comme YouTube ou encore Disney+ en quelques clics. Vous pouvez même, par le biais du Chromecast intégré, afficher les contenus de votre smartphone sans devoir configurer des liens complexes entre vos appareils.

Pour le Black Friday, le vidéoprojecteur à courte focale XGIMI AURA est vendu à 2299 euros à la Fnac, Darty et chez Son-Vidéo. Une belle ristourne de 500 euros par rapport à son prix habituel de 2799 euros.

Le reste des offres XGIMI

Les HORIZON Pro et AURA sont les produits stars de XGIMI. Le constructeur propose toutefois des promotions sur une grande partie de son catalogue :

le XGIMI HORIZON à 879 euros (au lieu de 1099 euros) ;

le XGIMI HALO+ à 719 euros (au lieu de 849 euros) ;

le XGIMI MoGo Pro+ à 449 euros (au lieu de 649 euros)

etc.

Des tarifs avantageux que vous pouvez retrouver chez tous les bons e-commerçants français, comme la Fnac, Darty et Son-Vidéo.