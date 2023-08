Moins de 10 €/mois : avec ce forfait mobile, ce n’est pas la data qui va vous manquer

La rentrée est le bon moment pour changer de forfait et NRJ Mobile le prouve avec ce généreux forfait mobile 100 Go à moins de 10 euros par mois. Le tout sans engagement.

Après un début d’année marqué par l’inflation, les prix des forfaits mobiles sont enfin à la baisse. Preuve en est avec ce nouveau forfait 100 Go chez NRJ Mobile proposé à 9,99 euros par mois. Sans engagement et sans augmentation de prix passé un an, c’est une valeur sûre pour la rentrée.

Que propose ce forfait 100 Go à 9,99 euros par mois de NRJ Mobile ?

Ce généreux forfait mobile va à l’essentiel. Pour 9,99 euros par mois, vous aurez droit à :

100 Go de data en 4G sur le réseau de Bouygues Telecom ;

sur le réseau de Bouygues Telecom ; Appels et SMS/MMS illimités vers la France, les DOM et l’UE ;

vers la France, les DOM et l’UE ; 10 Go de data en itinérance dans l’Union européenne et dans les DOM ;

dans l’Union européenne et dans les DOM ; une nouvelle carte SIM à 1 euro , au lieu de 10 euros habituellement ;

, au lieu de 10 euros habituellement ; la possibilité de résilier votre abonnement à tout moment, car c’est un forfait sans engagement !

Avec une enveloppe de 100 Go, le forfait mobile sans engagement de NRJ Mobile vous garantit de ne jamais manquer de data. La rédaction de Frandroid a d’ailleurs mené il y a peu une enquête auprès des lecteurs du site : en moyenne, la consommation de données est comprise entre 20 et 50 Go par mois, ce qui est bien loin des 100 Go proposées par l’opérateur MVNO.

Avec une enveloppe aussi généreuse, vous pourrez ainsi visionner pendant des heures vos contenus préférés sur YouTube, Twitch ou Netflix. Plus besoin également d’attendre de vous connecter à un réseau Wi-Fi pour mettre à jour toutes vos applications. Avec 100 Go inclus, vous aurez largement de quoi faire.

Et comme il s’agit d’un forfait sans engagement, vous pouvez le résilier à tout moment sans avoir à débourser un centime. Mieux, contrairement à certains forfaits avec engagement, le prix n’augmente pas au bout d’un an. Vos 100 Go de données sont et resteront à 9,99 euros.

Un forfait qui s’appuie sur le réseau de Bouygues Telecom

L’autre atout majeur de ce forfait NRJ Mobile est qu’il utilise le réseau de Bouygues Telecom, une entreprise à laquelle NRJ Mobile appartient.

En 2023, le réseau 4G de Bouygues Telecom couvre 99 % de la population française et 95 % de la superficie du territoire français. Ajoutez à cela des débits moyens en téléchargement de 55 Mbit/s et de 13 Mbit/s en upload et vous obtenez une connexion solide.

Comment changer de forfait mobile sans perdre son numéro de téléphone

La portabilité du numéro chez NRJ Mobile se fait très facilement. Tout ce que vous avez à faire est d’obtenir votre numéro RIO en appelant (gratuitement) le 3179 et de le communiquer à NRJ Mobile lors de votre inscription.

Dernier avantage de ce forfait : la carte SIM ne coûte en ce moment que 1 euro chez NRJ Mobile. Une belle réduction quand on sait qu’elle est généralement facturée 10 euros chez les autres opérateurs. L’air de rien, c’est presque un mois d’abonnement économisé.

L’abonnement NRJ Mobile 100 Go à 9,99 euros par mois est disponible sur le site de l’opérateur. Attention cependant, cette offre est à durée limitée et ne devrait durer que quelques jours encore.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.