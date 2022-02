MG Marvel R vs Skoda Enyaq iV : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

La confrontation des deux SUV électriques du jour concernera le MG Marvel R et la Skoda Enyaq iV. Est-ce que le rapport qualité-prix excellent du Marvel R l’emportera ? Voyons ensemble laquelle est la meilleure voiture électrique.

Le groupe Volkswagen profite de sa plateforme MEB pour décliner ses SUV en plusieurs modèles. Après l’ID.4 c’est au tour du Skoda Enyaq iV de tenter de faire une percée remarquée dans le monde de l’électrique.

En face, nous avons choisi d’aligner l’une des dernières voitures électriques du groupe MG, la Marvel R. Ce choc des SUV électriques vous permettra d’avoir un avis plus éclairé et de déterminer la voiture qui vous conviendra le mieux.

Fiches techniques des MG Marvel R et Skoda Enyaq iV

Modèle MG Marvel R Electric Skoda Enyaq iV Catégorie SUV SUV Puissance (chevaux) 288 chevaux 150 chevaux Puissance (kw) 212 kW 109 kW 0 à 100 km/h 4.9 secondes 11.3 secondes Niveau d'autonomie Autonomie partielle Autonomie complète Vitesse max 200 km/h 160 km/h Apple CarPlay N/C Oui Android Auto N/C Oui Taille de l'écran principale 19.4 pouces 10 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4670 mm 4648 mm Hauteur 1620 mm 1618 mm Largeur 1920 mm 1877 mm Prix entrée de gamme N/C 36050 euros Poids Maximal 750 kg 2233 kg Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

MG est resté très classique en termes de design pour son Marvel R : des lignes de SUV, un arrière haut perché, une calandre standard avec tout de même une face avant marquée par la signature lumineuse agressive agrémentée d’un bandeau LED en haut du bouclier.

Avec 4,67 mètres de long pour 1,92 mètre de large et 1,61 mètre de haut, le gabarit est conventionnel pour le segment. Enfin, sur la balance, le poids affiché sera compris entre 1 810 et 1 920 kilogrammes.

Chez Skoda, on retrouve des dimensions similaires avec l’Eniaq iV : 4,65 mètres de long, 1,88 mètre de large et 1,62 mètre de haut. Le poids varie quant à lui entre 1 865 et 2 233 kilogrammes selon les versions.

Le Skoda Enyaq iV a une face avant caractéristique, légèrement agressive et des lignes saillantes se retrouvent çà et là tout autour de la carrosserie. On sent que l’aérodynamisme a été travaillé pour atteindre un Cx de 0,26, de manière à optimiser la consommation.

À l’intérieur

N’imaginez pas retrouver un coffre d’exception avec le MG Marvel R : seuls 357 Litres s’offrent à vous à l’arrière, mais fort heureusement, un coffre de 150 Litres se dévoile sous le capot avant. De quoi y loger peu plus d’affaires.

Sur les modèles avec un intérieur clair, le toit panoramique permet de bénéficier d’un habitacle très lumineux : un grand sentiment d’espace se dégage. Les sièges sont globalement très confortables, à l’avant comme à l’arrière où la garde au toit est excellente.

L’ambiance est tout aussi qualitative à bord de l’Enyaq iV, où les matériaux qui sont utilisés inspirent confiance. Les sièges larges et enveloppants à l’avant satisferont les conducteurs les plus exigeants sans le moindre problème.

En ce qui concerne le volume utile, Skoda a été bien plus généreux : 585 Litres à l’arrière, mais pas de coffre avant malheureusement.

Technologies embarquées

Une fois à l’intérieur du MG Marvel R, vous ne pourrez que remarquer l’énorme écran au format portrait de 19 pouces qui trône sur la planche de bord. Malheureusement, son utilisation et sa qualité nous avaient laissé un goût amer lors de notre essai.

L’écran derrière le volant permet quant à lui d’avoir les informations classiques d’autonomie restante ou de navigation. Une vue en réalité augmentée à 360 degrés est permise, mais il faudra accepter une qualité à peine passable, la faute à des caméras qui ne sont pas au niveau de ce qu’il se fait de mieux aujourd’hui.

Sur la Skoda Enyaq iV, on retrouve deux écrans également, un de 5 pouces derrière le volant, et un autre de 13 pouces au format paysage au centre de la planche de bord. Android Auto et Apple Carplay sont de la partie (tout comme sur le Marvel R), et l’interface est globalement ergonomique.

Niveau connectique, quatre ports USB-C sont présents alors qu’une une recharge à induction pour smartphone est disponible à l’avant. Notez qu’un affichage tête-haute est également de mise sur certaines versions, permettant ainsi d’avoir une meilleure visualisation de la navigation et de la vitesse.

Sur la route

Bien plus confortable que sportive, le Marvel R de MG saura contenter ceux qui souhaitent rouler en bon père ou bonne mère de famille. Oubliez le pied au plancher sur la pédale de droite, c’est en adoptant une conduite douce que vous serez conquis par le véhicule.

Notez que la configuration du Marvel R est assez atypique : deux moteurs sont situés à l’arrière (et un supplémentaire à l’avant si vous optez pour la version « performance »), deux vitesses sont proposés au conducteur, comme sur la Porsche Taycan.

La position de conduite relativement bonne de la Skoda Enyaq iV rend les trajets très plaisant, qu’ils soient courts ou longs. Les configurations les plus lourdes (2,3 tonnes) ne seront pas propulsées à 100 km/h par les 204 chevaux développés, mais d’autres configurations plus performantes permettront aux plus exigeants de faire descendre le 0 à 100 km/h à 6,9 secondes.

En bon SUV familial, l’Enyaq iV brillera par son confort sur les longs trajets, où les suspensions bien dosées seront appréciées. Enfin, notons qu’il n’est malheureusement pas possible d’aller jusqu’à l’arrêt complet sans toucher à la pédale de frein, malgré la présence de palettes au volant pour régler l’intensité du freinage régénératif.

Les différentes motorisations proposées

MG propose trois niveaux de finition différents, mais seulement deux motorisations à son catalogue :

MG Marvel R Comfort ou Luxury, propulsion avec deux moteurs à l’arrière et batterie de 70 kWh : 0 à 100 km/h en 7,9 secondes, vitesse maximale de 200 km/h ;

MG Marvel R Performance, transmission intégrale avec deux moteurs à l’arrière et un moteur à l’avant, batterie de 70 kWh : 0 à 100 km/h en 4,9 secondes, vitesse maximale de 200 km/h.

La Skoda Enyaq est quant à elle proposée en quatre motorisations différentes :

Version 50, propulsion avec batterie de 52 kWh : 0 à 100 km/h en 11,3 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

Version 60 et Sportline 60 , propulsion avec batterie de 58 kWh : 0 à 100 km/h en 8,8 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

Version 80 et Sportline 80 , propulsion avec batterie de 77 kWh : 0 à 100 km/h en 8,7 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

Version 80 X et Sportline 80X, transmission intégrale avec batterie de 77 kWh : 0 à 100 km/h en 6,9 secondes, vitesse maximale de 160 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

Une batterie de 70 kWh équipe le Marvel R, alors que la charge rapide culminant à 92 kW vous assurera de passer de 5 à 80 % de batterie en 45 minutes environ. Si vous êtes équipés d’une borne de recharge en courant alternatif de 11 kW à domicile, comptez 7 heures pour remplir intégralement la batterie, et autour de 24 heures sur une prise domestique.

En ce qui concerne l’autonomie, comptez entre 370 et 402 kilomètres en cycle WLTP selon les versions.

La Skoda Enyaq iV est disponible avec une batterie de 52, 58 ou 77 kWh. Ainsi, les autonomies en cycle WLTP sont comprises entre 362 et 539 kilomètres selon les configurations.

Sur les modèles équipés de la plus grosse batterie, la charge rapide jusqu’à 125 kW est possible, vous assurant de grimper à 80 % en moins de 40 minutes. Comptez autour de 7h30 pour recharger entièrement les batteries sur une borne de recharge en courant alternatif, et entre 20 et 30 heures sur une prise domestique.

Prix

Les tarifs de la MG Marvel R en France sont compris entre 39 990 euros (hors bonus écologique de 6 000 euros à l’heure actuelle) et 48 990 euros (éligible au bonus écologique de 2 000 euros).

La gamme de Skoda est relativement complète sur l’Enyaq iV, et les tarifs vont de 36 720 euros (Version 50) à 53 730 euros (Sportline 80X). Le jeu des options permet de tutoyer sans souci à plus de 65 000 euros pour une Enyaq iV Sportline 80 X en cochant quelques cases sur le configurateur en ligne.

Laquelle choisir entre la MG Marvel R et la Skoda Enyaq iV ?

Avec un tarif d’entrée de gamme situé en dessous de celui du MG Marvel R, la Skoda Enyaq iV est plutôt très bien placée en rapport prix/prestations. Toutefois, si vous souhaitez en faire le véhicule principal du foyer, il faudra sans doute accepter d’aller piocher dans les configurations plus onéreuses, qui démarrent à 48 510 euros.

Ainsi, avec batterie de 70 kWh pour un prix de départ situé sous 40 000 euros, MG propose une voiture intéressante qui peut avoir vocation à être utilisée pour les grands trajets. Il faudra tout de même accepter d’avoir un volume de coffre réduit et espérer que l’interface utilisateur de l’écran principal s’améliore.

