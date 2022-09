Toutes les annonces Apple, Bose QC Earbuds II et démontage de la nouvelle PS5 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 7 septembre : Apple a présenté une flopée de nouveaux produits, Bose a officialisé des nouveaux écouteurs sans fil et la nouvelle PS5 a été démontée. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Apple sous le feu des projecteurs

Elle était attendue de pied ferme. La keynote annuelle d’Apple a été le théâtre de moult annonces en tous genres, ciblant bien évidemment le segment des smartphones mais aussi des montres connectées et écouteurs sans fil. Ci-dessous, vous retrouverez tous nos articles écrits pour l’occasion :

QC Earbuds II : Bose lance ses écouteurs à réduction de bruit de référence

Voilà un nouveau concurrent de Sony et d’Apple sur le segment des écouteurs sans fil haut de gamme. Les QC Earbuds II ont été officialisés par Bose avec un changement de design drastique — le produit est bien plus compact. Il est aussi question d’une réduction de bruit plus poussée et d’un prix avoisinant les 300 euros.

La nouvelle PS5 démontée : voici tous les changements découverts

Une PS5 modifiée par Sony a été démontée en bonne et due forme pour y constater des changements notables. Déjà, ce modèle pèse 300 grammes de moins, et ce en raison d’une carte mère qui serait totalement différente. Il serait aussi question d’un dissipateur thermique encore plus petit.

