3 actualités qui ont marqué la semaine : confinement, PS5 et Google transcription

Ces premiers jours en confinement ont été rythmés par de nombreuses actualités qui vont sensiblement affecter notre quotidien. Nous en avons fait un récapitulatif non exhaustif afin de faire le point sur cette situation provoquée par le coronavirus. En plus de cela, la semaine a été marquée par les annonces de Sony sur la PS5 et par le déploiement de Google transcription pour tous les utilisateurs.

Vos services pendant le confinement

Les mesures de confinement pour lutter contre la pandémie de coronavirus ne sont pas sans conséquence sur la qualité de nos services en ligne. Ainsi, afin de désengorger Internet, Netflix a annoncé baisser la qualité de ses flux vidéo. Une initiative suivie par YouTube. De son côté, Disney+ est retardé en France et il faut aussi s’attendre à des pannes de réseau.

Ce n’est pas tout, plusieurs plateformes ont annoncé la gratuité de leurs services. C’était d’ailleurs le cas de Canal+ qui passait en clair avant d’être rappelé à l’ordre par le CSA. Sur un autre sujet, et de manière assez étonnante, il est à noter que c’est Bing qui offre la meilleure carte de suivi de la situation du Covid-19 dans chaque pays.

Enfin, rappelons qu’il vous faut une attestation spéciale pour chacun de vos déplacements. Vous ne pouvez pas remplir celle-ci sur votre smartphone conformément à ce qu’a expliqué le ministre de l’Intérieur.

Plus d’informations sur la PS5

La PlayStation 5 réserve encore quelques mystères, mais des informations sur son architecture ont été dévoilée.

Cela permet de se faire une meilleure idée de ce que nous réserve la future console de Sony.

Le hic de la PS5 pour les développeurs

À titre information, sachez que nous vous avons concocté un petit comparatif technique entre la PS5 et la Xbox Series X pour mesurer leurs puissances respectives. Pour tout savoir sur l’appareil, n’hésitez pas consulter notre dossier récapitulatif de la PlayStation 5.

L’une des meilleures fonctionnalités du Google Pixel 4 arrive pour tout le monde

L’excellente fonction Google transcription ne se cantonne plus seulement au Google Pixel 4 et vient se déployer pour l’ensemble des utilisateurs.