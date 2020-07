Xiaomi dégaine des produits à gogo, Nintendo met à jour les manettes de la Switch et Google lance son service Play Pass en France – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 15 juillet : Xiaomi a dévoilé des produits connectés pour la maison et le quotidien, Nintendo met à jour sa Switch et ses Joy-Con, le Google Play Pass est disponible en France. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Xiaomi dévoile des produits tous azimuts

Lors de sa conférence du jour, Xiaomi a délaissé ses habituels smartphones haut et milieu de gamme pour se concentrer sur son écosystème de produits, notamment pour le quotidien et la maison. Et c’est une suite sans fin d’annonces qui a eu lieu, de l’arrivée de trois nouvelles trottinettes électriques Mi Electric Scooter, en passant par la clé Android TV Mi TV Stick, de nouveaux écouteurs Mi True Wireless Earphones 2 Basic, le bracelet d’activité Mi Smart Band 5 ou encore des smartphones d’entrée de gamme 9C NFC et 9A. Le plus surprenant reste sans doute le tout premier moniteur PC incurvé de la marque.

Nintendo lance une mystérieuse mise à jour pour sa Switch

Big N a-t-il enfin prévu de résoudre le problème des « Joy-Con drift », ce souci de manettes de la Nintendo Switch qui se mettent à n’en faire qu’à leur tête ? Une mise à jour système pour la console hybride et sa version Lite a été déployée. Si elle améliore l’expérience utilisateur de la Switch, elle s’accompagne d’un patch pour les manettes, sans pour autant expliquer le but du correctif à installer…

Le Google Play Pass arrive en France

Lancé fin 2019 aux Etats-Unis, le service sur abonnement Google Play Pass est enfin disponible en France. Il propose plus de 500 applications et jeux mobiles, sans publicité ni achats intégrés. Un concurrent d’Apple Arcade, mais étendu aux applis, pour l’univers Android. On y trouve des jeux et des applis pour toute la famille et toutes les occasions.

