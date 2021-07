Pendant les soldes, l’iPhone SE 2020 avec 256 Go est 115 € moins cher

Malgré son design quelque peu daté, l'iPhone SE 2020 propose tout ce qu’il faut pour profiter comme il se doit de l’expérience iOS à un prix abordable. Le modèle avec 256 Go de stockage est actuellement soldé à 544,49 euros au lieu de 659 euros chez Rue du Commerce.

L’iPhone SE 2020 est le smartphone le plus abordable que vous pouvez actuellement trouver chez Apple. Il reprend la formule gagnante commercialisée pour la première fois en 2016, mais avec des composants plus modernes et performants. Les nostalgiques se feront un plaisir de retrouver ce format compact qui offre une puissance considérable, surtout avec une réduction de 18 %.

Toujours d’actualité, l’iPhone SE offre

Un petit format idéal en main

La puissance de l’A13 Bionic

Ainsi que la compatibilité charge sans fil

Au lieu de 659 euros, l’iPhone SE 2020 — 256 Go (Product RED) — est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 544,49 euros sur Rue du Commerce.

Un smartphone pour les plus nostalgiques

Nostalgie quand tu nous tiens. L’iPhone SE 2020 reprend le célèbre form-factor de la série avant l’arrivée de Face ID avec un écran Retina LCD compact de 4,7 pouces, des bordures importantes et le fameux bouton Home qui embarque Touch ID pour le déverrouillage biométrique – bien pratique pour déverrouiller son smartphone rapidement avec son masque.

Des performances digne d’un haut de gamme

Malgré ce look “old school”, cela n’empêche pas l’iPhone SE 2020 d’être un bon smartphone à considérer. Sous ce petit format est dissimulée la puissante puce A13 Bionic, soit la même qui propulse les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Une configuration qui reste très performante pour assurer une expérience utilisateur fluide au quotidien et faire tourner de nombreux jeux 3D dans de bonnes conditions graphiques, sur Apple Arcade par exemple. Pensée pour durer, cet iPhone bénéficiera lui aussi de la prochaine version d’iOS mais en attendant, ce dernier tourne sous iOS 14. De plus, vous trouverez à l’intérieur 256 Go pour stocker vos données sans craindre de saturer l’iPhone.

Une petite batterie épatante et un appareil photo de qualité

Avec son petit format, l’iPhone SE crée la surprise avec sa batterie de seulement 1 821 mAh. Il est vrai que son autonomie semble limitée sur le papier, surtout quand la concurrence propose des batteries plus grandes. Cependant grâce aux optimisations d’iOS, l’iPhone est capable de tenir une journée entière loin du chargeur selon votre utilisation. Évidemment, Apple a souhaité rendre compatible le modèle SE 2020 avec la charge sans fil et la charge rapide pour récupérer ainsi quelques pourcentages. Comptez 1 heure 30 pour charger votre téléphone à 100 %.

Quant à l’appareil photo, il faudra compter sur un seul capteur à l’arrière de 12 mégapixels, mais ce dernier s’en sort relativement bien. Il fait ses preuves pour capturer des clichés jolis et finement détaillés. Quelques possibilités sont tout de même au rendez-vous : mode portrait, Smart HDR, vidéo en 4K à 60 fps, etc. À noter, le terminal est certifié IP68, donc résistant à l’eau et à la poussière.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de l’iPhone SE 2020.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone SE 2020.

