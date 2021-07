Les soldes font baisser le prix du Xiaomi Mi Note 10 Lite sur Amazon

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone bien équilibré, avec des performances solides, un joli écran et une grosse autonomie, ne passez pas à côté du Xiaomi Mi Note 10 Lite. À l'occasion des soldes, Amazon fait baisser son prix de 124,99 euros, le faisant passer de 379 à 255 euros seulement.

Xiaomi est bien connu pour proposer une large gamme de smartphone pour tous les budgets. Sorti il y un an le Mi Note 10 Lite reste à ce jour un smartphone très recommandable, la marque apporte une fiche technique intéressante pour un prix plus abordable que son grand frère. D’autant plus pendant les soldes avec cette réduction de 33 %.

Les caractéristiques du Xiaomi Mi Note 10 Lite

Son écran AMOLED

La puissance du Snapdragon 730G

L’autonomie endurante et la charge rapide 30 W

Au lieu de 379 euros, le Xiaomi Mi Note 10 Lite (6+64 Go) est aujourd’hui soldé à 255 euros sur Amazon.

Un smartphone pas si allégé que ça

Comme son nom l’indique, c’est une version allégée du modèle classique. Le Mi Note 10 Lite partage une bonne partie de sa fiche technique avec son grand frère en faisant toutefois quelques concessions pour faire baisser la facture.

À première vue, rien ne change côté design on retrouve le même écran AMOLED de 6,47 pouces aux bords incurvés sur les côtés, avec une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels. Malgré un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz, l’expérience utilisateur reste fluide et la navigation est agréable. À noter que l’écran est resistants aux chutes grâce à la protection Gorilla Glass 5.

Des performances au rendez-vous

Le Mi Note 10 Lite profite du même processeur de chez Qualcomm, à savoir le Snapdragon 730G couplé à 6 Go de mémoire vive. Cette configuration orientée gaming apporte donc une bonne fluidité au quotidien, que ce soit pour du multitâche ou pour faire tourner des applications et jeux 3D. De plus, l’interface de la marque MIUI offre une expérience clairement plaisante et fluide.

Xiaomi ne fait pas de concession au niveau de la batterie, la version Lite dispose elle aussi d’une batterie de 5 260 mAh. Avec une telle capacité, l’appareil tiendra facilement une journée voir deux selon votre utilisation. De plus, ce modèle est toujours compatible avec la charge rapide jusqu’à 30 W.

Un module photo différent mais efficace

Pour continuer dans la comparaison, rien ne change, sauf au dos. C’est en effet au niveau de l’appareil photo que les différences se font car la version lite n’intègre pas la fameuse penta caméra équipée d’un capteur de 108 mégapixels, mais offre une bonne polyvalence avec un module photo 64 + 8 + 5 + 2 mégapixels. D’autant plus que son capteur principal est un Sony IMX686 qui utilise la technique du pixel binning, dont on connaît déjà les bonnes performances. Le smartphone assure donc une belle qualité des clichés lorsque les conditions lumineuses sont réunies.

