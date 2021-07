Puissant, complet et 5G, le Xiaomi Redmi Note 9T est soldé à -18 %

Alors qu’il a été dévoilé il y a seulement quelques mois à un prix de 249 euros, le nouveau Xiaomi Redmi Note 9T tombe actuellement à 203 euros sur Amazon. Cela fait de ce téléphone un excellent rapport qualité-prix.

Au début de l’année 2021, la firme chinoise a multiplié les annonces pour ses différents produits. Il y en a un qui a su toutefois retenir notre attention et c’est le Xiaomi Redmi 9T, car il a la particularité d’être l’un des smartphones les moins chers profitant du réseau 5G. Depuis sa sortie, on pouvait le retrouver sur de nombreux sites marchands en promotion, mais aujourd’hui, c’est Amazon qui propose le smartphone à un meilleur rapport qualité-prix.

Pourquoi le Xiaomi Redmi 9T 5G est excellent :

Sa compatibilité avec le réseau 5G sans payer le prix fort

Sa bonne autonomie d’environ deux jours

Ses bonnes performances offertes par le SoC Dimensity 800U

Habituellement proposé à 249,90 euros, la version 4 + 64 Go du Xiaomi Redmi Note 9T 5G profite d’une réduction de 18 % et passe à 203,94 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez profiter des accessoires connectés de Xiaomi, sachez que la Fnac propose un pack regroupant le smartphone avec le Mi Smart Band 4 ainsi qu’une coque transparente pour seulement 219 euros.

Un smartphone 5G à petit prix👇

Comme toujours, Xiaomi continue de présenter d’excellents smartphones à un prix très attractif. Avec ce nouveau modèle, l’objectif est réussi en proposant un smartphone 5G moins cher que la concurrence. Cela est possible grâce au SoC Dimensity 800U de MediaTek qui permet de profiter de la compatibilité native avec la nouvelle norme de réseau mobile. Cette configuration a également le mérite de proposer de très bonnes performances dans les jeux vidéo, le multitâche et les applications gourmandes, ce qui vous permettra de jouer à la majorité des jeux en 3D sans souffrir de ralentissement. De plus, grâce à l’interface MIUI 12 de la marque l’expérience utilisateur reste fluide en toutes circonstances.

Un design appréciable

Pour ce qui est du design, le Xiaomi Redmi Note 9T aborde le même aspect que ses prédécesseurs avec un look borderless accompagné du petit poinçon dans le coin supérieur gauche, qui permet d’accueillir la caméra. Il est équipé d’un écran Full HD+ IPS LCD de 6,53 pouces qui est d’ailleurs protégé par du verre Gorilla Glass 5. De plus, l’écran profite d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une navigation fluide au quotidien.

Au dos du smartphone, la marque chinoise opte pour un revêtement en plastique. Il offre un effet texturé au toucher, mais également une meilleure adhérence tout en évitant les traces de doigts. Ce qui reste le plus visible, c’est son module photo en forme de cercle surmonté d’un rectangle aux flancs arrondis, un peu à la manière du Mi 10T Lite.

De belles photos et une batterie endurante

En parlant de la photo, le smartphone embarque un triple capteur 48 + 2 + 2 mégapixels, avec un mode macro et un mode portrait amélioré grâce à son capteur de profondeur. Vous pourrez capturer de jolies photographies quand les conditions de lumière sont réunies. Dommage en revanche qu’il n’y ait pas d’ultra grand-angle.

L’autre grand atout de ce téléphone, c’est sa batterie « longue autonomie » de 5 000 mAh permettant de monter jusqu’à deux jours d’utilisation avec un usage standard.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 9T 5G.

