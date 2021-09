Forfait mobiles : les meilleures offres disponibles pendant les French Days

Si vous ne savez pas quel forfait mobile choisir dans la myriade d'offres disponibles en ce moment, nous profitons des French Days pour vous donner les meilleurs deals du moment chez la plupart des opérateurs disposant d'offres sans engagements.

Les meilleurs forfaits mobile pendant les French Days

Le forfait B&You 100 Go

B&You a récemment relancé ses forfaits mobile avec 4 offres allant de 5 à 130 Go. Le forfait à 14,99 euros par mois comporte 100 Go de donnée 4G par mois à utiliser partout en France et une enveloppe de 12 Go est prévue pour l’Europe et les DOM. Attention cependant : cette dernière est décomptée du forfait de base. Côté communication, le forfait donne droit aux appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, DOM et Europe.

Ce forfait sans engagement B&You de 100 Go est disponible jusqu’au dimanche 26 septembre 2021 à 14,99 euros par mois et le prix reste le même après un an.

Le forfait RED 130 Go

Même en dehors des périodes de promo, RED propose des prix très attractifs sur ses forfaits mobiles. C’est le cas de ce forfait sans engagement de 130 Go. En plus de cette enveloppe conséquente prévue pour la France métropolitaine, RED donne droit à une enveloppe supplémentaire de 15 Go à utiliser en Europe et en DOM. Côté communication, ce forfait donne accès aux appels, SMS et MMS illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Les seules limites : 3h maximum par appel et 200 destinataires différents par mois pour les SMS et MMS.

Jusqu’au lundi 27 septembre, le forfait 130 Go chez RED by SFR est à 19 euros par mois, sans prix doublé, même après la première année et c’est toujours sans engagement.

Le forfait Free 80 Go

Free dispose d’une offre dédiée aux périodes promotionnelles. Cette fois-ci, il s’agit d’un forfait sans engagement de 80 Go à utiliser dans toute la France. En plus de cela, vous avez la possibilité de vous connecter aux bornes Wifi publiques de Free si jamais votre connexion n’est pas suffisante. Pour les communications, les appels, les SMS et les MMS sont illimités en France et dans les DOM. Depuis l’Europe, vous bénéficiez d’une enveloppe de 8 Go. Pour les amateurs de foot, l’application Free Ligue 1 est accessible avec un accès Premium.

Une fois la première année écoulée, le forfait passe automatiquement vers l’offre à 150 Go, accessible en 4G et en 5G, toujours sans aucun engagement.

Le forfait Serie Free 80 Go à 9,99 euros par mois est accessible jusqu’au 05 octobre 2021.

Le forfait Prixtel 100 Go

Prixtel est un acteur récent dans le domaine des forfaits mobile. Sa particularité est qu’il propose des offres flexibles qu’il est possible d’adapter à tout type d’utilisation. Le forfait baptisé « Le Grand » de 100 Go fonctionne sous le réseau mobile de SFR partout en France. Si vous souhaitez le faire passer en 5G, cela ne coûte que 5 euros de plus par mois. 15 Go sont également prévus en plus pour l’Europe et les DOM. En dehors de la data, ce forfait propose lui aussi les appels, les SMS et les MMS en illimité en France, depuis l’Europe et les DOM.

Le forfait Prixtel de 100 Go est à 9,99 euros par mois pendant un an avant de passer à 14,99 euros mensuels. Cette offre est toujours sans engagement et est limitée jusqu’au 28 septembre 2021.

Le forfait NRJ Mobile 80Go

NRJ Mobile est un habitué des promo coup de poing du côté des forfaits avec de grosses enveloppes data. Cette fois-ci, l’opérateur virtuel fonctionnant sous le réseau de Bouygues Telecom propose un forfait 4G de 80 Go à utiliser partout en France métropolitaine. Pour l’Europe et les DOM, c’est 10 Go qui sont utilisables depuis cette enveloppe. Les communications sont aussi illimitées en France, depuis l’Europe et les DOM en ce qui concerne les appels, SMS et MMS.

Ce forfait est proposé à 7,99 euros pendant un an avant de passer à 16,99 euros mensuels. Ce forfait est cependant sans engagement et vous pouvez le changer à tout moment. Vous avez jusqu’au 28 septembre 2021 pour en profiter.

Le forfait Cdiscount mobile 60 Go

Sans doute le forfait sans engagement le plus économique de cette sélection, le forfait de 60 Go chez Cdiscount mobile s’adresse aux personnes souhaitant faire des économies tout en profitant d’une enveloppe data confortable. Ce forfait profite du réseau de Bouygues Telecom, que ce soit pour les communications ou pour la data. Pour l’Europe et les DOM, le forfait prévoit une quantité de données de 10 Go à utiliser en Europe et DOM. Les appels, SMS et MMS sont quant à eux illimités en France métropolitaine et vers 38 destinations en Europe et DOM.

Ce forfait sans engament de 60 Go chez Cdiscount mobile est à seulement 5,99 euros par mois pendant un an avant de passer à 14,99 euros mensuels. L’offre est accessible jusqu’au 28 septembre 2021.

Les informations complémentaires

Quel que soit le forfait mobile choisi dans cette sélection, veuillez noter qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription !

