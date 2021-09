Les French Days font baisser le prix de l’excellent Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Le site Rue du commerce profite des French Days pour proposer une myriade de prix bas sur de nombreux smartphones. Le très bon Redmi Note 10 Pro en fait partie puisqu’il voit son prix tomber à moins de 255 euros grâce à code promo valable jusqu'à ce soir minuit.

Si vous êtes un peu familier avec la gamme de smartphones de Xiaomi, vous connaissez probablement les Redmi. Cette génération est connue pour offrir le meilleur rapport qualité prix à moins de 350 euros. Arrivé sur le marché en mars dernier, le Redmi Note 10 Pro coche toutes les cases d’un smartphone réussi en 2021. Noté 9/10 lors de notre test, sa fiche technique digne d’un smartphone premium a de quoi séduire, surtout avec une remise de 40 euros sur son prix de lancement.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Son écran AMOLED à 120 Hz

Sa grosse batterie de 5 020 mAh

Son capteur principal de 108 mégapixels

Sa puce Snapdragon 732G performante

Lancé au prix de 299 euros, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro dans sa version 128 + 6 Go de RAM est affiché à 274 euros, mais grâce à un code promo « COCORICO20« , il passe à 254 euros sur le site Rue du Commerce.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un écran AMOLED 120 Hz et un capteur photo amélioré

S’il s’agit d’un téléphone milieu de gamme, en raison de son prix, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro embarque de nombreuses caractéristiques d’un smartphone premium, mais sous la barre des 350 euros. D’abord, on retrouve un look presque sans bordures avec un écran poinçonné, d’un format 6,67 pouces — comme son prédécesseur. Pour notre plus grand plaisir, le Redmi Note 10 Pro dispose d’une dalle AMOLED qui affiche une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels pour un contraste infini, mais aussi une excellente luminosité. Xiaomi ne s’arrête pas là et propose même un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité tout à fait appréciable au quotidien.

Pour les amateurs de photos et vidéos, sachez que ce smartphone est équipé d’un module photo très efficace. En proposant un capteur photo de 108 mégapixels, ce smartphone offre de beaux clichés bien détaillés, même de nuit grâce à un mode dédié très efficace. La qualité photo ne sera évidemment pas au même niveau que celle du Galaxy S21 Ultra — proposant également un capteur de 108 mégapixels — mais c’est déjà très convaincant pour cette tranche de prix. L’appareil photo dispose également d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur avec objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur. L’objectif avant est quant à lui doté d’un capteur de 16 mégapixels.

Quand puissance et autonomie ne font qu’un

Le constructeur chinois n’a pas négligé les performances de son smartphone, et l’équipe du Snapdragon 732G de Qualcomm, avec 8 Go de RAM. Malgré quelques conditions graphiques limitées, cette configuration est efficace et fluide au quotidien, mais aussi optimise la consommation énergétique. Vous pourrez jouer à vos jeux 3D préférés, utiliser vos applications ou faire du multitâche sans problème. Ce modèle tourne sous Android 11 avec la nouvelle version de l’interface MIUI. On regrette tout de même l’absence de la comptabilité avec le réseau 5G.

Pour finir, l’autre grand atout de ce téléphone, c’est sa grosse batterie de 5 020 mAh, lui permettant ainsi de fonctionner plus d’une journée sans problème — même en utilisant le mode 120 Hz. Vous pourrez compter sur la charge rapide 33 W et ainsi recharger rapidement votre téléphone. Il suffit plus d’une demi-heure pour recharger le smartphone à 100 %.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Comment suivre les French Days de septembre 2021 ?

Les French Days ont eu droit à une première édition de fin mai à début juin en 2021, mais l’événement commercial est déjà de retour pour se positionner entre les bonnes affaires de la rentrée scolaire et les offres de fin d’année du Black Friday. Ils ont alors lieu du vendredi 24 septembre dès 7h du matin jusqu’au lundi 27 septembre à minuit.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, avec principalement des Bons Plans, mais aussi des guides d’achat en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits ou par marchand.

