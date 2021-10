Un code promo fait chuter le prix du Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 Go)

Avec son écran AMOLED, son capteur de 108 mégapixels et sa grosse batterie, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro prouve qu’il est un smartphone presque premium, mais à un prix nettement plus abordable que la concurrence. Il le devient même encore plus avec ce code promo, qui fait passer le prix du smartphone à 239 euros au lieu de 299 euros.

Depuis son lancement en mars dernier, le Redmi Note 10 Pro a marqué les esprits, ne serait-ce que par sa fiche technique généreuse et convaincante, à l’effigie d’un smartphone haut de gamme. Même si ce dernier, se positionne sur un secteur où la concurrence fait rage, le Redmi Note 10 Pro se démarque par son rapport qualité-prix qui devient encore plus intéressant grâce à ce code promo.

Un smartphone milieu de gamme excellent pour…

Son écran AMOLED à 120 Hz

Sa grosse batterie de 5 020 mAh

Son capteur principal de 108 mégapixels

Sa puce Snapdragon 732G performante

Lancé au prix de 299 euros, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro dans sa version 128 + 6 Go de RAM est désormais à 239 euros, grâce au code promo « FLASH20 » à utiliser sur le site Rakuten.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone fluide et à l’aise en photo

Grâce à ses caractéristiques quasi-premium, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est assez redoutable et fait face à de nombreux concurrents. Cependant, Xiaomi arrive à tirer son épingle du jeu, et propose des prestations convaincantes. D’abord, le Redmi Note 10 Pro propose un look presque sans bordures avec un écran poinçonné, d’un format 6,67 pouces — comme son prédécesseur. Pour notre plus grand plaisir, il dispose d’une dalle AMOLED qui affiche une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels pour un contraste infini, mais aussi une excellente luminosité. Et là où Xiaomi se démarque de la concurrence, c’est en proposant un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité tout à fait appréciable au quotidien. C’est assez rare pour cette tranche de prix.

Côté photo, le Note 10 Pro est plutôt bluffant et très efficace, il promet une belle polyvalence avec quatre capteurs photo. Il propose un capteur photo de 108 mégapixels qui offre de beaux clichés bien détaillés, même de nuit grâce à un mode dédié très efficace. On retrouve un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur avec objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur. L’objectif avant est quant à lui doté d’un capteur de 16 mégapixels.

Des performances solides

Xiaomi n’a pas négligé les performances de son smartphone, et l’équipe du Snapdragon 732G de Qualcomm, avec 8 Go de RAM. Malgré quelques conditions graphiques limitées, cette configuration propose de bonnes performances au quotidien, mais aussi optimise la consommation énergétique. Vous pourrez jouer à vos jeux 3D préférés, utiliser vos applications ou faire du multitâche sans problème. Ce modèle tourne sous Android 11 avec la nouvelle version de l’interface MIUI. On regrette tout de même l’absence de la comptabilité avec le réseau 5G.

Pour finir, l’autre grand atout de ce téléphone, c’est sa grosse batterie de 5 020 mAh, lui permettant ainsi de fonctionner plus d’une journée sans problème — même en utilisant le mode 120 Hz. Vous pourrez compter sur la charge rapide 33 W et ainsi recharger rapidement votre téléphone. Il suffit plus d’une demi-heure pour recharger le smartphone à 100 %.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Les meilleurs smartphones à moins de 300 euros

Afin de comparer le Xiaomi Redmi Note 10 Pro avec d’autres références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2021.