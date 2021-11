Le rapport qualité-prix du Xiaomi 11T est encore meilleur avec cette promotion

Le Xiaomi 11T a été présenté il y a deux mois et il est déjà une référence à considérer ! Eh oui, car même si ce smartphone vient se positionner sur le segment tarifaire du milieu de gamme, il impressionne par sa fiche technique se rapprochant des plus premium sans pour autant faire flamber la facture. D'ailleurs, son prix est encore plus bas en passant de 569 euros à 499 euros seulement.

Il est impossible de passer à côté des smartphones de Xiaomi, car la marque s’impose fortement sur le marché. En effet, le constructeur chinois vient bousculer la concurrence en proposant deux nouveaux smartphones milieu de gamme assez redoutables. Et même si la version Pro propose une charge rapide en 17 minutes et une meilleure puce, le Xiaomi 11T n’en est pas moins intéressant, surtout qu’il perd 70 euros par rapport à son prix initial.

Le Xiaomi 11T c’est quoi ?

Un smartphone doté d’un écran AMOLED à 120 Hz

Qui est performant grâce à la puce Dimensity 1200

Et dispose d’un capteur principal de 108 mégapixels

Sans oublier sa une grosse batterie de 5 000 mAh

Lancé il y a quelques semaines à 569 euros, le Xiaomi 11T dans sa version 128 Go est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 499 euros sur la boutique en ligne de RED by SFR.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant le Xiaomi 11T.

Un design assez similaire à la version Pro

Le Xiaomi 11T mise sur des caractéristiques haut de gamme à un prix le plus contenu possible, sans faire trop de compromis. La marque chinoise a donc tenu à offrir un design qui se rapproche de la version Pro, qui une fois côte à côte, sont assez difficiles à différencier. En effet, la version classique aborde un look avec des bordures quasi inexistantes avec un écran poinçonné, d’un format 6,67 pouces — comme le 11T Pro. Cet écran a d’ailleurs le mérite d’être AMOLED affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels pour un contraste infini, mais aussi une excellente luminosité. Et pour notre plus grand plaisir, on retrouve un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité tout à fait appréciable au quotidien.

Concernant la partie photo, là encore, les deux smartphones sont sur la même longueur d’onde. On retrouve un module photo avec trois capteurs, avec un objectif principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un « telemacro » de 5 mégapixels. Par ailleurs, la caméra selfie offre 16 mégapixels. On pourrait penser que ces capteurs profitent de la même efficacité que ceux qui étaient proposés sur le Note 10 Pro. En tout cas, on peut en déduire que le 11T offre une belle polyvalence, et que son capteur principal devrait suffire à la plupart des utilisateurs pour capturer de beaux clichés bien détaillés.

Avec une fiche technique différente, mais presque aussi convaincante

C’est au point de vue des performances que la marque opère quelques changements par rapport au modèle Pro. Le 11T n’est pas animé par le Snapdragon 888, mais par la puce Dimensity 1200 couplée avec 8 Go de mémoire vive. Une concession au niveau du processeur, qui se trouve légèrement moins puissante. Toutefois cette configuration délivre de bonnes performances au quotidien, vous allez pouvoir profiter des jeux 3D sans ralentissement, lancer vos applications ou faire du multitâche sans souci. Toujours dans l’idée de proposer une expérience utilisateur fluide au quotidien, ce modèle tourne sous Android 11 avec la nouvelle version de l’interface MIUI. Le smartphone est également comptable avec le réseau 5G.

Pour finir, côté autonomie, Xiaomi déçoit très peu, car la firme chinoise propose en général de gros accumulateurs. Ici le 11T embarque une grosse batterie de 5 000 mAh, lui permettant ainsi de fonctionner plus d’une journée sans problème — et cela, même en utilisant le mode 120 Hz. Par contre, si la charge rapide est efficace pour récupérer rapidement des pourcentages, elle sera en deçà du 11T Pro qui permet de recharger le smartphone à 100 % en 17 minutes seulement. Mais bon franchement 36 minutes pour avoir une charge complète, c’est plutôt pas mal non ? En tout cas, c’est un très bon score au vu de la taille de la batterie.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la version Pro du Xiaomi 11T.

