Xiaomi 11T : ce nouveau flagship killer chute à 449 € grâce à un code promo

Le Xiaomi 11T dispose d’une fiche technique solide et un design soigné pour un prix tout à fait raisonnable. Présenté fin septembre, ce smartphone profite du Black Friday pour devenir encore plus abordable. Grâce à une remise immédiate et un code promo, le Xiaomi 11T passe de 569 euros à 449 euros seulement.

Connu pour ses smartphones qui allient la performance et le design d’un appareil haut de gamme sans en avoir le prix, Xiaomi a récemment dévoilé deux nouveaux modèles qui se positionnent d’emblée comme les nouveaux flagships de la marque : le Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro. Et même si la version Pro propose une charge rapide en 17 minutes et une meilleure puce, le Xiaomi 11T n’en est pas moins recommandable, surtout avec 120 euros de réduction par rapport à son prix de lancement.

Pourquoi le Xiaomi 11T est-il recommandable ?

C’est un smartphone doté d’un écran AMOLED à 120 Hz

Qui est performant grâce à la puce Dimensity 1200

Et dispose d’un capteur principal de 108 mégapixels

Sans oublier sa grosse batterie de 5 000 mAh

Lancé il y a quelques semaines à 569 euros, le Xiaomi 11T dans sa version 128 Go est aujourd’hui à 499 euros pendant le Black Friday, mais grâce au code « 50EUROS« , son prix passe à seulement 449 euros sur Cdiscount.

Si vous souhaitez un smartphone qui se charge en rien de temps, le Xiaomi 11T Pro est celui qu’il vous faut et ça tombe bien car sa version 256 Go est à 649 euros au lieu de 699 en utilisant le même code promo.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi 11T. Le tableau se met à jour automatiquement.

Pas de mention Pro et pourtant il en a tout l’air esthétiquement

Avec le modèle 11T, Xiaomi n’a pas fait de très grandes concessions surtout au niveau du design, car ce dernier n’est autre qu’une copie de la version Pro. En effet, une fois côte à côte ces deux smartphones sont assez difficiles à distinguer, car ils disposent tous deux d’un look avec des bordures quasi inexistantes avec un écran poinçonné, d’un format 6,67 pouces. Tout comme le 11T Pro, le modèle classique propose une dalle AMOLED affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels pour un contraste infini, mais aussi une excellente luminosité. Et pour notre plus grand plaisir, on retrouve un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité tout à fait appréciable au quotidien. Il est même compatible Dolby Vision et HDR10+.

Pour continuer avec les ressemblances entre les deux smartphones, ils se composent du même module photo. On retrouve donc trois capteurs, avec un objectif principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un « telemacro » de 5 mégapixels. Par ailleurs, la caméra selfie offre 16 mégapixels. La polyvalence est donc au rendez-vous et offre des résultats convenables, quel que soit le mode utilisé, mais les photos de nuit sont malheureusement loin d’être parfaites.

Quelques compromis, mais reste un smartphone performant

Le 11T mise sur des caractéristiques haut de gamme à un prix le plus contenu possible, mais pour cela il a fallu faire quelques concessions. Si jusqu’ici le 11T reprenait en partie la fiche technique de son grand frère, c’est au niveau des performances que les changements se font. Effectivement, le Xiaomi 11T ne profite pas du Snapdragon 888, mais embarque la puce Dimensity 1200 couplée avec 8 Go de mémoire vive. Cette puce est légèrement moins puissante, mais elle délivre de bonnes performances au quotidien, vous allez pouvoir profiter des jeux 3D sans ralentissement, lancer vos applications ou faire du multitâche sans souci. Toujours dans l’idée de proposer une expérience utilisateur fluide au quotidien, ce modèle tourne sous Android 11 avec la nouvelle version de l’interface MIUI. Le smartphone est également comptable avec le réseau 5G.

Pour finir, côté autonomie, Xiaomi déçoit très peu, car la firme chinoise propose en général de gros accumulateurs. Ici le 11T embarque une grosse batterie de 5 000 mAh, lui permettant ainsi de fonctionner plus d’une journée sans problème — et cela, même en utilisant le mode 120 Hz. Par contre, si la charge rapide est efficace pour récupérer rapidement des pourcentages, elle sera en deçà du 11T Pro qui permet de recharger le smartphone à 100 % en 17 minutes seulement. Mais bon franchement 36 minutes pour avoir une charge complète, c’est plutôt pas mal non ? En tout cas, c’est un très bon score au vu de la taille de la batterie.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la version Pro du Xiaomi 11T.

