La Xbox Series S est offerte avec la TV 4K QLED 55 pouces de Samsung

Le Black Friday continue chez le site marchand Cdiscount et propose une offre à ne pas manquer. On retrouve le TV 4K Q80A de chez Samsung (55 pouces) et la console Xbox Series S dans un pack à moins de 1 050 euros, contre 1 299,99 euros de base. C'est le pack idéal pour les gamers d'autant plus que ce téléviseur dispose d'une connectique HDMI 2.1 pour s'associer parfaitement à une console next-gen.

Le marchand français Cdiscount commercialise un pack comprenant un TV Samsung Q80A QLED 2021 ainsi qu’une Xbox Series S le tout à 1 049,99 euros grâce à une remise immédiate de 200 euros en plus d’un code promo de 50 euros. Sachant que le téléviseur a été lancé seul à 1 299 euros, et la Series S à 299 euros, c’est une belle très belle affaire à saisir !

Ce qu’il faut retenir de ce TV Samsung

Il offre une dalle QLED de 55″

La compatibilité 4K 120Hz sur console next-gen (HDMI 2.1)

L’OS Tizen compatible AirPlay et avec la majorité des apps de SVOD

Bonus : la console Xbox Series S offerte

Au lieu de 1 299,99 euros, le pack TV Samsung Q80A QLED 2021 de 55 pouces avec la console next-gen Xbox Series S est proposé en promotion à 1 099,99 euros sur Cdiscount, et grâce au code « 50EUROS » elle passe à 1 049,99 euros.

Sachez que ce code est valable dans la limite disponible.

Le savoir-faire de Samsung

Le modèle Q80A 2021 de Samsung, mise sur la sobriété et l’élégance sous tous les angles. Avec une dalle de 55 pouces, sa conception toute en finesse est très appréciable, avec notamment des bordures d’écran fines. Son pied central sera particulièrement pratique pour l’installer sur un meuble moins large. Il sera également assez haut pour pouvoir glisser une barre de son dessous, ou bien votre console de jeux. Concernant, la qualité d’image il n’y pas de doute, Samsung s’est y faire. Sa TV intègre une dalle QLED supportant la définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), et la compatibilité avec la norme HDR.

Et si on regrette l’absence du Dolby Vision, on se consolera avec une excellente qualité d’image, de beaux contrastes et une belle reproduction des couleurs. Le Q80A profite tout même de l’OTS (Object Tracking Sound), un système audio 6.2.2 qui exploite des haut-parleurs installés tout autour de la dalle, chargés de reproduire le son là où l’action se passe. De plus, le constructeur coréen équipe son téléviseur de la technologie Q-Symphony qui tira pleinement de son avantage avec une barre de son compatible, pour un meilleur effet surround. Samsung ne s’arrête pas là, et présente une dalle avec un rafraîchissement natif de 100 Hz pour une meilleure fluidité en toutes circonstances.

Un TV conçu pour les joueurs et une interface

Taillé pour les gamers, ce téléviseur offre une expérience de jeu immersive avec la fonction Super Ultrawide Gameview qui permet d’obtenir un ratio d’affichage large de 21:9 à même de 32:9. De plus, le TV est capable d’afficher les jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, grâce à son port HDMI 2.1. Vous pourrez ainsi jouer en profitant d’une action ultra-fluide sans saccades à l’affichage. Il est également compatible avec l’AMD Freesync Premium Pro et le VRR afin de lutter contre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. Très pratique pour votre PlayStation 5, Xbox Series X et votre PC.

Enfin, le système de Smart TV de Samsung propose plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. La TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

La console Xbox Series S offerte

Tellement à la recherche des Xbox Serie X ou PS5 que l’on oublierait presque que Microsoft avait également une deuxième console dans son sac pour cette génération : la Series S. Légèrement moins puissante que la Series X, elle reste en mesure de faire tourner les mêmes jeux. Elle se différencie également par son format qui est plus compact en raison de l’absence du lecteur de disque. Il faudra donc passer par le store pour jouer aux jeux de Microsoft. Puis cette console donne accès au Game Pass, l’abonnement de Microsoft permet d’accéder à plusieurs dizaines de jeux moyennant un petit abonnement mensuel. C’est aujourd’hui un immanquable pour les possesseurs de Xbox, mais sachez que les jeux du Game Pass sont accessibles sur PC. Un seul abonnement pour deux machines donc, en fonction du titre et de vos envies du moment.

