TV 4K OLED : le modèle A1 55″ de LG ne coûte que 799 € en ce Cyber Monday

Si vous souhaitez profiter des joies de l'OLED sans pour autant détenir un énorme budget, la série A1 de LG, plus abordable, pourrait bien vous convenir. D'autant plus que le modèle de 55 pouces bénéficie aujourd'hui d'une réduction qui le fait passer de 1 199 euros à 799 euros chez Darty et à la Fnac.

Pour contenter les budgets serrés, LG a sorti cette année une série de TV OLED plus abordables, réunies sous la série A1. Cette technologie d’affichage, qui promet une excellente qualité sur tous les contenus, devient donc nettement plus accessible, y compris sur de grandes diagonales. Et c’est encore plus le cas pendant ce Cyber Monday : le modèle OLED55A1, de 55 pouces donc, voit son prix chuter sous les 800 euros actuellement.

Ce qu’il faut retenir de la TV LG OLED55A1

Une dalle OLED 4K UHD

Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos

Une interface toujours aussi fluide

Au lieu de 1 199 euros, la TV LG OLED55A1 est désormais proposée au prix de 799 euros chez Darty (la réduction est appliquée automatiquement en ajoutant le produit dans le panier) et à la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la TV LG OLED55A1. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un prix réduit, mais de l’OLED maîtrisé tout de même

La TV LG OLED55A1 n’a pas à rougir devant les références plus onéreuses qui existent sur le marché. Elle adopte d’abord un design très soigné, avec un écran encadré de bordures très fines pour favoriser l’immersion dans les contenus visionnés. Les pieds seront peut-être un peu moins solides que celui que les modèles C1, plus haut de gamme, embarquent, mais ils auront le mérite d’être beaucoup plus discrets.

Mais ce qui nous intéresse avant tout, c’est quand même sa dalle OLED de 55 pouces, qui offrira ses traditionnels contrastes infinis, noirs profonds et autres couleurs vives. Ce téléviseur proposera également des compatibilités avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le Dolby Vision et le HDR10 (mais pas HDR10+). Côté audio, on aura droit à une émulation Dolby Atmos pour un son vaste et riche.

Un bon processeur intégré

L’optimisation du traitement des images sera prise en charge par le processeur Alpha 7 de 4e génération. S’il est légèrement moins performant que l’Alpha 9, qui équipe les séries plus haut de gamme de la marque, l’Alpha 7 produira quand même de très bons résultats, et on obtiendra à coup sûr une bonne mise à l’échelle de tous les contenus et un rendu très détaillé. Ajoutons à cela l’action d’une intelligence artificielle qui contribuera à bien adapter la qualité de l’image et du son en fonction de vos contenus.

LG fait l’impasse sur le gaming

Si vous espériez pouvoir utiliser cette TV pour vos sessions de jeu, vous risquez d’être déçus. En effet, la LG OLED55A1 ne dispose pas de port HDMI 2.1 qui autorise la 4K@120Hz. Elle ne sera donc pas vraiment adaptée aux consoles next-gen. Mais si vous voulez simplement acquérir un téléviseur pour regarder vos films, séries et programmes dans les meilleures conditions, ce modèle-ci sera tout destiné.

Enfin, cette TV profite de la dernière version du système d’exploitation de LG : webOS 6.0. Cette nouvelle interface promet une navigation accessible et fluide pour faciliter l’accès au menu. Et grâce à la nouvelle télécommande munie d’un pointeur à la manière d’une souris, elle assure une navigation plus ergonomique et plus rapide. Les applications phares de streaming seront évidemment au rendez-vous, de même que les compatibilités avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit pour le contrôle vocal. Vous pourrez enfin diffuser du contenu depuis votre smartphone ou votre tablette, en passant par Miracast ou AirPlay 2.

Lire aussi

Quelles sont les meilleurs TV OLED en 2021 ?

Le Black Friday, puis le Cyber Monday !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 26 novembre en France et plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français, maintenant nommé le Cyber Monday.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.