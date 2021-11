Le nouveau Xiaomi Smart Band Pro voit déjà son prix baisser pour le Cyber Monday

Suite au succès de sa gamme Mi Smart Band, Xiaomi a présenté un nouveau bracelet : le Redmi Smart Band Pro. Ce dernier apporte un nouveau design, avec un écran tout en longueur pour afficher davantage de contenu, mais également un suivi sportif et santé plus complet. Lancé il y a deux mois à 49,99 euros, le bracelet connecté passe à 39,90 euros sur Amazon.

Annoncé en même temps que les smartphones Redmi Note 11, 11 Pro et 11 Pro+, Xiaomi a dévoilé un nouveau bracelet connecté : Redmi Smart Band Pro. Ce modèle se différencie des autres bracelets de la marque avec son aspect hybride, à la fois un bracelet, mais aussi une montre connectée. À la manière du Huawei Band 6, on retrouve un écran bien plus grand et aussi de nouvelles fonctionnalités pour le suivi d’activités sportives et santé. La gamme Mi Band de la firme chinoise a su se montré très convaincante au fil des années, notamment pour son excellent rapport qualité-prix et ce nouveau bracelet-montre en profite également d’autant plus qu’il coûte 10 euros de moins par rapport à son prix de lancement.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Smart Band Pro

Un grand écran OLED de 1,47 pouce

Plus de 110 modes d’entraînement et de nouvelles fonctionnalités santé

Jusqu’à 14 jours d’autonomie

Système de recharge magnétique

Lancé au prix de 49,99 euros, le Xiaomi Redmi Smart Band Pro profite de 20 % de réduction sur Amazon et passe au prix de 39,90 euros seulement. Vous pouvez également retrouver le bracelet connecté en promotion sur le site officiel à 39,99 euros.

Retrouvez le Xiaomi Redmi Smart Band Pro à 39,90 € sur Amazon

Retrouvez le Xiaomi Redmi Smart Band Pro à 39,99 € sur le site officiel

Un écran tout en longueur pour plus de confort

Jusqu’ici Xiaomi n’a cessé d’agrandir l’écran de ses Mi Band, mais si toutefois il reste trop petit pour vous, vous serez mieux logé avec le Redmi Smart Band Pro. Si le Mi Smart Band 6 dispose d’un écran de 1,56 pouce, celui du nouveau Redmi Smart Band Pro est de 1,47 pouce, mais arrive à afficher plus d’éléments grâce à son écran rectangulaire tout en longueur et son ratio taille/écran de 66,7 %. Avec ce bracelet-montre la navigation se fera plus facilement et vous pourrez parcourir le menu sans peine.

On a le droit à un écran AMOLED avec une luminosité de 450 nits qui va permettre de voir clairement l’écran, même sous la lumière du soleil. Il affiche une définition 194 x 368 pixels et donne accès à la plupart des notifications de son téléphone, il est même capable d’afficher les messages via SMS et de certains réseaux sociaux. Cette version offre même plusieurs modes d’horloge avec plus de 50 fonds d’écran pour s’adapter à votre style. Vous aurez même la possibilité d’émettre un signal sonore pour retrouver votre téléphone si vous ne le retrouvez plus.

Un suivi plus complet et une autonomie prolongée

Le Redmi Smart Band n’apporte pas seulement un nouvel écran, mais également un suivi d’activité plus généreux avec plus de 110 modes sport, donc 15 activités sportives avec un suivi plus complet comme la course à pied, la marche, la natation (pas de panique, le bracelet est étanche jusqu’à 50 m de profondeur), le vélo elliptique, le vélo d’intérieur, le yoga, la corde à sauter, le rameur ou encore la musculation. D’ailleurs le Redmi Smart Band Pro détecte automatiquement 3 modes sportifs. Quant au niveau des capteurs, on retrouve bien évidemment un accéléromètre, un gyroscope ainsi qu’un cardiofréquencemètre qui analyse votre rythme cardiaque, et un capteur d’oxygénation du sang, un Sp02. N’ayant pas encore testé le bracelet, nous espérons que ce dernier se montre plus efficace sur le Mi Band 6, qui n’était pas très bien exploité.

Pour retrouver toutes les données suite à vos activités sportives, il suffit de vous rendre sur l’application Mi Fit, disponible sur iOS et Android. Dedans, vous aurez accès à un tas d’analyses pour améliorer vos résultats sur la durée, tout en suivant votre état de santé physique. D’ailleurs le Redmi Smart Band Pro est capable de surveiller le niveau de stress et vous aider à mieux le gérer et faire un exercice de respiration profonde. Il peut également suivre le cycle de votre sommeil, mais aussi le cycle menstruel et la période d’ovulation des femmes. Enfin, ce Smart Band Pro pourra vous accompagner au quotidien grâce à son autonomie, capable de tenir jusqu’à 20 jours en mode économie selon le constructeur, c’est plus que ce que le Mi Band 6 peut faire. En mode standard, il faudra compter plutôt 14 jours d’utilisation. Notez par ailleurs que ce modèle dispose d’un système de charge magnétique très pratique à base d’électrodes.

Retrouvez le Xiaomi Redmi Smart Band Pro à 39,90 € sur Amazon

Retrouvez le Xiaomi Redmi Smart Band Pro à 39,99 € sur le site officiel

