Le prix du Google Nest Hub (2e gen) est en chute libre pour le Cyber Monday

Après que le géant Amazon brade le prix de ses Echo Show, voilà que du côté de la Silicon Valley on s'active également pour proposer de belles offres. En ce moment le dernier Google Nest Hub (2e gen) est à son meilleur prix depuis son lancement : il passe de 99,99 euros à 68,98 euros seulement chez Electrot Depot.

Le Pixel 6 a déjà baissé de prix lors du Black Friday, à présent c’est au tour de l’écran connecté de Google d’être proposé moins cher pour ce Cyber Monday. En effet, la nouvelle version du Nest Hub devient plus intéressante grâce à cette remise de 30 %. Cette seconde génération apporte quelques nouveautés au programme comme un meilleur rendu sonore ainsi que de nouvelles fonctions utiles au quotidien.

Ce qu’il faut retenir du Google Nest Hub (2nd gen)

Un écran tactile de 7 pouces

L’assistant Google intégré et la technologie Cast

De nouvelles fonctionnalités

Un OS simple à utiliser

Avec un prix de lancement à 99,99 euros, le Google Nest Hub 2e génération est désormais disponible en promotion à 68,98 euros sur le site Electro Depot. Il se trouve également en promotion sur le site Leclerc, Boulanger, Darty et Fnac.

Aussi ressemblant que le premier

À première vue, il est difficile de différencier la deuxième génération du Nest Hub avec la première, surement parce que le design a su convaincre une première fois, alors pourquoi changer ? On retrouve donc un design simple et discret blanc avec un pied qui s’intégrera dans toutes les pièces de votre maison. Toutefois, le nouveau Smart Display offre des dimensions plus généreuses et un poids plus élevé que le premier du nom.

Même au niveau de l’écran, la firme de Mountain View n’opère pas de changement et se contente de proposer à nouveau une dalle IPS de 7 pouces. Cela permet au moins de garder un format compact qui ne prendra pas trop de place sur une table de nuit, et qui est assez grand pour consulter les informations souhaitées de manière lisible. Le point positif ici, est que la luminosité de l’écran s’adapte à l’éclairage ambiant de la pièce pour n’être ni trop vive, ni trop faible. Vous ne serez donc pas éblouies par l’écran une fois la nuit tombée ou bien au petit matin.

Mais avec des améliorations et fonctionnalités bienvenues

Quasi identique esthétiquement, c’est plutôt à l’intérieur que réside les différences entre les deux modèles. Avec l’intégration d’un microphone en plus, le nouveau Nest Hub se révèle plus précis dans la reconnaissance vocale, et se trouve avec au total trois microphones. Ainsi, le smart display est capable de mieux capter les voix, même lointaines. Pas seulement un écran connecté, il peut aussi faire office d’enceinte et c’est pourquoi Google a également amélioré la partie audio sur la deuxième version. Grâce à un transducteur de 43,5 mm le son est plus puissant et de meilleure qualité. Le Nest Hub est largement suffisant pour se réveiller et profiter de la radio et de la musique dans ce cadre.

Et bonne nouvelle pour ceux qui dormaient avec leur montre connectée pour avoir un suivi de votre sommeil, et qui en ont marre de la porter, désormais le Nest hub peut non seulement mesurer la durée de votre sommeil, mais aussi la qualité de ce dernier. Pour ce faire, l’appareil va capter vos mouvements, votre respiration, les variations de luminosité ou encore entendre vos ronflements pour déterminer la durée, et la qualité de votre sommeil. Tous les matins, un résumé de la nuit s’affiche sur l’écran. L’ensemble des données enregistrées peut ensuite être consulté, sur smartphone ou directement depuis l’écran.

Google Assistant de la partie

Bien évidemment, Google propose son OS maison qui s’associe parfaitement au produit, proposant un bon nombre de fonctionnalités dont la majorité fonctionne autour de l’Assistant Google et de la fonction Chromecast. Vous pourrez également contrôler vos objets connectés, demander la météo, l’actualité du moment ou les rendez-vous prévus sans difficulté via le son de votre voix.

Le Nest Hub 2e gen peut donc clairement remplacer une enceinte connectée de Google puisqu’il embarque les mêmes fonctionnalités, mais avec quelques extras grâce à son écran. Comme dit précédemment, la fonction Chromecast est elle aussi de la partie. Quand on attend que l’eau des pâtes se mette à bouillir, on peut lancer sur l’écran un épisode de sa série préférée sur Netflix ou une vidéo YouTube, par exemple.

N’hésitez pas à consulter notre test complet du Google Nest Hub 2e génération pour en savoir plus.

