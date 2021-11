Pixel Buds A : les true wireless de Google perdent 20 € pendant le Cyber Monday

Si les premiers pixels Buds étaient sortis avec un prix élevé avant de chuter rapidement, les Pixels Buds A étaient bien plus abordables tout en gardant les bonnes idées initiales. Pendant le Cyber Monday, il est possible de les trouver encore moins chers : 80 euros au lieu de 100 euros.

Avec un marché des écouteurs True Wireless en pleine explosion, Google ne pouvait rester encore trop longtemps sur la touche. Sortis l’année dernière, les premiers Pixel Buds avaient fait forte impression de par leur qualité de fabrication et leur facilité d’utilisation. Avec Les Pixels Buds A rempilent cette année et restent dans la même philosophie tout en apportant quelques fonctionnalités bienvenues d’un point de vue applicatif. Ils sont en ce moment proposés avec 20 euros moins chers.

Les points clés des Google Pixels Buds

Le design confortable

Les fonctionnalités made by Google

Une bonne autonomie et la recharge rapide

Lancés au prix de 99,99 euros, les Google Pixels Buds A profitent du Black Friday pour baisser de prix et passer à 79,99 euros chez la Fnac, Darty et Boulanger.

Des écouteurs qui font bien le job

Les Google Pixels Buds A reprennent dans les grandes lignes le design des premières itérations, boîtier de charge compris. Ce dernier reste toujours d’une forme ovale, à la texture rappelant celle d’un galet. Ils sont donc facilement mangeables dans la poche ou dans un petit sac à main. En ce qui concerne les écouteurs en eux-mêmes, on retrouve un format intra-auriculaire avec de petites ailettes pour aider à la fixation des écouteurs dans le pavillon auditif. Une fois posés dans les oreilles, ils bénéficient d’un bon maintien même en mouvement. Pour les sportifs et amateurs de plein air, les Pixel Buds A sont certifiés IPX4 et sont donc résistants à la pluie, aux éclaboussures ou à la transpiration.

Côté son, même s’il ne s’agit pas des meilleurs dans le domaine, les pixels Buds A restent tout à fait dans la moyenne avec une mise en avant des médiums et des bases acceptables. Dommage que les fréquences basses ne soient pas plus mises en avant, ce qui aura un impact sur le rendu des voix. Les écouteurs disposent aussi d’une bonne spatialisation du son et d’une réduction de bruit passive correcte, améliorée par l’option baptisée « Son adaptatif » de l’application dédiée qui améliore le rendu du son en environnement bruyant. Pas de fonction de réduction de bruit active cependant.

Une application dédiée bien pensée

Les Pixels Buds A sont compatibles avec le système maison du constructeur, Google Fast Pair, pour l’appairage en Bluetooth, un peu comme pour les Airpods côté Apple. On en parlait juste au-dessus, l’application Pixel Buds vient compléter l’expérience en ajoutant quelques fonctionnalités bien pratiques. Cette app va vous permettre de retrouver vos écouteurs en les faisant sonner, d’indiquer les différents contrôles tactiles — sans possibilité de les modifier (on pourra cependant choisir de les désactiver s’ils sont gênants), de mettre à jour le firmware des écouteurs, ou d’activer/désactiver la mise en pause automatique.

Coté autonomie, la batterie des Pixel Buds A leur permet, selon Google, de fonctionner pendant cinq heures avec une seule charge, et jusqu’à 24 heures à l’aide du boîtier de charge, celui-ci étant en USB-C.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Google Pixel Buds A.

