La version 5G du Samsung Galaxy S20 FE est à son meilleur prix pour Noël

Le Samsung Galaxy S20 FE est le dernier-né de la famille Galaxy S20. Il se révèle être un smartphone très équilibré, et propose plusieurs atouts premium bien appréciables avec un prix plus abordable. Et aujourd’hui grâce à une remise cumulée à un code promo, la version 5G est au meilleur prix chez Cdiscount. Le smartphone est à 489 euros contre 759 à son lancement.

Le Samsung Galaxy S21 FE est très attendu, notamment parce que son prédécesseur a su convaincre les utilisateurs et utilisatrices, devenant même une référence grâce à sa fiche technique solide. Avec des caractéristiques quasi haut de gamme sans trop de concessions, le S20 FE a toujours de quoi plaire, d’autant plus que sa version 5G, qui est plus costaud, devient plus abordable que jamais grâce à un code promo.

Ce qu’il faut retenir du Galaxy S20 FE

L’écran Super AMOLED 6,5 pouces à 120 Hz

La version 5G avec la puissance du Snapdragon 865

L’autonomie confortable

L’interface One UI agréable à utiliser

Lancé à 759 euros, le Samsung Galaxy S20 FE 5G (6+128 Go) est affiché à 599 euros, mais en utilisant le code « ANDROID110 » le smartphone tombe à 489 euros sur le site Cdiscount.

Retrouvez le Samsung Galaxy S20 FE 5G à 489 € sur Cdiscount ANDROID110

Un smartphone séduisant malgré quelques concessions

Pour rappel, le constructeur coréen a conçu le Samsung Galaxy S20 FE 5G en prenant compte de l’avis de sa communauté. Cette version est donc légèrement revue au niveau du design, et propose un écran plat avec des bordures assez visibles, ainsi qu’un revêtement en plastique mat au dos du smartphone, pour réduire les coûts. Si le S20 propose une définition QHD+, le FE se contente du FHD+ mais conserve la dalle AMOLED rafraîchie à 120 Hz, qui apportera une très bonne fluidité aux contenus du smartphone. Ce mode n’est pas adaptatif, mais vous pourrez tout de même switcher manuellement vers le mode 60 Hz pour économiser la batterie.

Côté photo, contrairement aux autres Galaxy S20, le modèle FE ne propose ni un zoom x 100, ni un capteur photo de 108 mégapixels. Il n’est donc pas aussi polyvalent que ses grands frères, mais n’est pas en reste avec un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 8 mégapixels. Il offrira tout de même de bons clichés, même si l’on avait aimé quelques améliorations en basse lumière et sur la précision du mode portrait.

Plus de puissance pour le modèle 5G

Pour assurer de belles performances, Samsung ajoute la présence d’un processeur Snapdragon 865. Sur ce modèle, le constructeur a en effet dit adieu au traditionnel SoC Exynos. Un choix judicieux qui permet d’améliorer les performances, mais aussi d’apporter la compatibilité avec le réseau 5G. Autre avantage, la puce de Qualcomm offre une meilleure optimisation de la batterie de 4 500 mAh et permet ainsi de revoir l’autonomie du mobile à la hausse. À noter, le téléphone est compatible avec la charge rapide jusqu’à 25W, mais également avec la charge sans fil jusqu’à 15 W ainsi que la charge sans fil inversée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S20 FE 5G.

