L’excellent OnePlus 8T est à -33 % sur le store officiel, à temps pour Noël

Le OnePlus 8T est disponible actuellement à un tarif alléchant sur la boutique officielle de la marque. Une baisse de prix significative de 200 euros qui donne envie de s'offrir ce téléphone toujours d'actualité, par ailleurs propulsé par un Snapdragon 865.

Commercialisé depuis fin 2020, le OnePlus 8T, véritable flagship killer de l’année passée pour le constructeur chinois, a vu son prix baisser drastiquement en seulement un an. Ce smartphone profite en effet régulièrement de belles promotions sur les différents sites de revendeurs, mais aussi sur le shop officiel de la marque, comme c’est le cas en ce moment avec cette réduction de 200 euros.

Le OnePlus 8T en quelques mots

Un bel écran AMOLED 120 Hz

L’efficacité du Snapdragon 865

Une autonomie intéressante et une recharge rapide réussie

Commercialisé au lancement à 599 euros, ce qui était déjà un tarif très honnête étant donné les performances haut de gamme du smartphone, le OnePlus 8T en 8+128 Go, coloris argent, se retrouve actuellement sous les 400 euros, précisément à 399 euros sur le store officiel de la marque.

À noter qu’en commandant aujourd’hui, il arrivera au pied du sapin avant Noël !

Si, par la suite, la réduction mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus 8T. Les prix sont mis à jour automatiquement.



Une configuration efficace grâce au Snapdragon 865

Le OnePlus 8T est un smartphone avec des caractéristiques haut de gamme, proposé à un prix raisonnable. Ce fleuron de l’année passée intègre le processeur star de Qualcomm en 2020, le Snapdragon 865, épaulé dans sa configuration de base par 8 Go de mémoire vive et compatible 5G. Le OnePlus 8T tourne toujours sous Android 11 via Oxygen OS, Android 12 vient tout juste d’être déployé sur les OnePlus 9 et 9 Pro.

Sa batterie de 4500 mAh est largement suffisante pour tenir au minimum une journée entière, en pouvant en plus profiter de la recharge (très) rapide en 65 W, qui fait passer le téléphone de 0 à 60 % en 15 minutes.

L’écran et les capteurs photo du OnePlus 8T

Si le design global n’est pas très original pour OnePlus, le 8T reste un smartphone agréable à l’œil avec un fin cadre en aluminium et un dos en verre brillant (Gorilla Glass 5). Le gros atout est sans doute son splendide écran de 6,55 pouces en AMOLED et Full HD+ à 120 Hz, qui profite en plus d’une luminosité et d’un contraste de haute volée. La partie photo est appuyée par quatre capteurs, soit 48 + 16 + 5 + 2 mégapixels. Si OnePlus a travaillé ses algorithmes, on reste loin de l’efficacité de ceux de Google. Le OnePlus 8T s’en sort tout de même bien pour les clichés au quotidien. On saluera d’ailleurs la présence, sur la fonctionnalité vidéo, du mode portrait et du mode nuit.

Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur notre test détaillé du OnePlus 8T.

