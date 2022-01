Le OnePlus 8T est aujourd’hui à un super prix grâce à ce code promo

Pour faire une bonne affaire lors de l'achat d'un nouveau smartphone, il ne faut pas forcément regarder les références les plus récentes du marché. En effet, celles qui ont un peu plus d'un an sont bien souvent un meilleur choix, notamment avec un prix bien inférieur et pour une fiche technique nettement supérieure, comme c'est aujourd'hui le cas du OnePlus 8T en 12+256 Go qui passe de 699 euros au lancement à seulement 349 euros aujourd'hui.

Il n’y a pas eu de OnePlus 9T, une information confirmée par la marque chinoise en fin d’année 2021. De ce fait, le OnePlus 8T sorti en 2020 est encore à ce jour le dernier représentant de la série T, mais ce n’est pas pour autant qu’il n’est plus aussi intéressant qu’avant, surtout quand on le compare à la concurrence actuelle sur le même segment tarifaire. Il est même nettement plus premium que le récent OnePlus Nord 2 pour un prix bien plus abordable grâce à cette réduction de 50 %.

Le OnePlus 8T en quelques mots

L’écran AMOLED à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 865

La bonne autonomie et la charge rapide 65 W

Au lieu de 699 euros à son lancement, le OnePlus 8T avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 349 euros sur Aliexpress en utilisant le code FRWS60. Cela concerne le modèle avec un chargeur UK, mais celui avec un chargeur EU chute à 375 euros avec le même code promo. Notez d’ailleurs que le smartphone est directement expédié depuis la France.

Mieux que le Nord 2 pour moins cher

Dans la tranche tarifaire des smartphones à moins de 400 euros chez OnePlus, on peut trouver le Nord 2. Mais pourquoi jeter son dévolu dessus quand le 8T de 2020, considéré comme le meilleur flagship killer de l’époque, fait mieux pour encore moins cher aujourd’hui ? En effet, pour son prix actuel, ce smartphone possède une fiche technique à faire jalouser les nouvelles références milieu de gamme du constructeur, à commencer par son écran AMOLED en Full HD+ qui ne se contente pas d’un taux de rafraichissement à 90 Hz, mais jusqu’à 120 Hz. De plus, cette dalle de 6,55 pouces est même compatible avec le HDR10 pour des couleurs encore plus pétantes.

Même constat au niveau de la photo, où le Nord 2 embarque un triple capteur de 50 + 8 + 2 mégapixels alors que le 8T propose quatre capteurs de 48 + 16 + 5 + 2 mégapixels pour encore plus de polyvalence. La qualité des clichés semble assez similaire entre les deux appareils, mais on apprécie la cohérence colorimétrique entre les différentes caméras du OnePlus 8T ainsi que la possibilité de filmer jusqu’en 4k@60 fps et en mode nuit et portrait. En revanche, la caméra avant de 32 mégapixels du Nord 2 prend de meilleurs selfies que celle de 16 mégapixels du 8T.

Une autonomie et une puissance quasi équivalente

Les différences ne vont pas tellement plus loin que ça, puisque les deux smartphones de OnePlus intègrent une batterie de 4 500 mAh capable d’endurer plus d’une journée d’utilisation ainsi qu’une charge rapide de 65 W faisant passer les pourcentages de 0 à 100 % en seulement 30 minutes. En ce qui concerne les performances, elles sont assez identiques, car le Nord 2 embarque la puce Dimensity 1200-IA de MediaTek. Cette dernière est très puissante et quasi équivalente au SoC Snapdragon 865 intégré dans le OnePlus 8T, mais on remarque tout de même sur les différents benchmarks que le processeur mobile de Qualcomm est souvent au-dessus. Et il ne faut pas oublier que cette version en promotion du smartphone offre 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, alors qu’il faut en ce moment débourser 529 euros pour avoir la même configuration avec le Nord 2.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le OnePlus 8T.

Les autres smartphones presque au même prix

Afin de comparer avec la concurrence actuelle et, dans le même temps, de vérifier que la fiche technique du OnePlus 8T est en tout point plus intéressante que ces opposants au même prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2022.

