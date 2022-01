La tablette familiale Lenovo Tab P11 est soldée à 159 euros (-43 %)

La Lenovo Tab P11 est une tablette idéale pour toute la famille. Grâce aux soldes d'hiver et un code promo, elle aura rarement été aussi peu chère puisqu'elle est affichée en ce moment à 159,99 euros au lieu de 279 euros sur Aliexpress.

Avec sa Lenovo Tab P11, la firme chinoise a souhaité poursuivre sa tradition : proposer une tablette abordable, plutôt destinée à un usage familial, mais sans pour autant négliger la fiche technique. Même si quelques concessions sont forcément nécessaires pour appliquer un prix contenu, le résultat est tout de même vraiment satisfaisant pour une utilisation simple. Son avantage majeur, en ce moment, reste tout de même son prix, qui bénéficie non seulement d’une réduction, mais aussi d’un code promo pendant ces soldes.

Les points essentiels de la Lenovo Tab P11

Un écran IPS 2K de 11 pouces

Compatible Dolby Atmos

Une grosse batterie de 7 700 mAh

AU lieu de 279 euros au lancement, la tablette Lenovo Tab P11 est désormais disponible à 159,99 euros sur Aliexpress grâce au code SDFRJ128. Le produit est expédié depuis la France.

Une tablette sobre avec une définition 2K

La tablette tactile Lenovo Tab P11 dispose d’un design en aluminium qui lui confère une bonne solidité en plus d’être plutôt sobre. Ses bordures fines lui permettent quant à elles de profiter d’un très bon ratio screen-to-body de 85 %. L’écran IPS de 11 pouces est de son côté doté d’une définition 2K, soit 2 000 x 1 200 pixels, de quoi afficher une belle qualité d’image pour vos visionnages de films et séries.

Ajoutons à cela un luminosité de 400 nits sur cette dalle, et vous obtiendrez une expérience visuelle tout à fait agréable même en plein soleil. Le tout est agrémenté d’une qualité sonore immersive grâce à ses quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos.

Suffisamment puissante pour toute la famille

La Lenovo Tab P11 ne s’adresse pas vraiment aux professionnels exigeants. En revanche, sa puissance sera tout à fait adaptée pour un usage familial plutôt simple. Le processeur Snapdragon 662, épaulé par 4 Go de mémoire vive, suffira donc amplement pour regarder des vidéos, naviguer sur internet de manière fluide, et même pour jouer à quelques jeux 2D disponibles sur le Play Store. Pour stocker vos fichiers, vous disposerez d’une capacité de 64 Go, qui sera extensible en ajoutant une carte microSD dans le port prévu à cet effet.

Et petit atout pour les parents : la Tab P11 intègre le mode Google Kids Space, destiné aux enfants, qui met à leur disposition plusieurs contenus pédagogiques, que Google recommande par ailleurs en fonction des centres d’intérêt de l’enfant. Par ailleurs, la tablette pourra aussi être utilisée pour des appels en visio grâce à ses deux capteurs : 8 mégapixels à l’avant, et 13 mégapixels à l’arrière.

Une autonomie qui tient la route

La Lenovo Tab P11 dispose d’une batterie assez importante pour pouvoir tenir plus d’une journée. Ainsi, avec ses 7 700 mAh, elle pourra assurer en théorie plus de 24 heures d’utilisation, voire même plusieurs jours si l’usage est plus modéré. La marque promet même une durée d’écoute de 15 heures non-stop si la tablette est utilisée comme une enceinte (avec du Dolby Atmos, on peut se le permettre).

