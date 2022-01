Realme GT Neo 2 : ce flagship killer perd plus de 110 € pendant les soldes

Dernier né de la marque Realme, le GT Neo 2 se situe sur le segment du milieu de gamme. Pourtant, ce smartphone emprunte de nombreuses caractéristiques des plus premium, mais avec un prix contenu. Il profite d'ailleurs des soldes pour s’afficher à un tarif encore plus avantageux : 358,99 euros contre 469 euros à sa sortie.

Le constructeur Realme a pour habitude de proposer des smartphones milieu de gamme à prix accessible et sans négliger leur fiche technique. Son récent GT Neo 2 en est le parfait exemple. Sur le papier, il se rapproche des modèles haut de gamme : un écran 120 Hz, une charge ultra rapide et un puissant processeur Qualcomm. Avec de tels éléments, le smartphone a de quoi plaire, surtout en ce moment avec plus de 110 euros de remise.

Que propose le Realme GT Neo 2 ?

Un écran AMOLED rafraîchit à 120 Hz

Un puissant Snapdragon 870 compatible avec la 5G

Ainsi qu’une charge rapide Super Dart 65 W

Lancé à 469 euros pour le modèle de 8 + 128 Go, le Realme GT Neo 2 est en ce moment en promotion à 369,99 euros sur le site Rakuten via le vendeur Realme. Toutefois, le smartphone tombe à seulement 358,99 euros en utilisant le code promo NEO11360.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme GT Neo 2. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone quasi premium…

Le Realme GT 2 Neo a pour objectif de plaire à un plus grand nombre de personnes. C’est pourquoi son apparence se révèle peu original par rapport à d’autres modèles de la marque. Pas de cuir végétal ou un logo énorme imprimé à l’arrière, mais un look sobre bien maîtrisé très appréciable. Le GT Neo 2 s’appuie sur un écran AMOLED de 6,62 pouces avec une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour plus de fluidité. Elle est aussi compatible HDR 10+.

Le Neo 2 mise beaucoup sur sa puissance pour apporter une expérience confortable aux utilisateurs. Il s’appuie sur une puce Snapdragon 870 compatible 5G, qui se montre particulièrement efficace dans la plupart des tâches, basiques comme gourmandes. D’après les benchmarks, le smartphone de Realme est sensiblement supérieur à des modèles dotés de la même puce comme le Poco F3 ou le Vivo X60 Pro. Cela est notamment dû à la présence d’un nouveau système de refroidissement permettant de conserver les performances du smartphone lors d’une utilisation intensive. L’autonomie n’est pas en reste avec une batterie de 5 000 mAh, mais la firme Realme propose surtout la compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 65 W qui permet de passer de 7 à 63 % en 15 minutes.

… qui limite au maximum les concessions

Pour maintenir un prix bas, la marque chinoise a fait quelques concessions notamment au niveau de la photographie. Il embarque un triple capteur photo qui manque de polyvalence. Son mode macro est anecdotique et son mode portrait est pas très efficace. Néanmoins, le GT Neo 2 capture de beaux clichés grâce à son capteur principal de 64 mégapixels et son capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, même de nuit. Enfin, une concession qui a tout de même son importance, ce modèle ne profite pas d’une certification IP pour résister à la poussière et à l’eau. Il faudra donc éviter d’utiliser votre smartphone dans votre baignoire ou autres, pour éviter toutes mésaventures.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Realme GT Neo 2.

