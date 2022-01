Le prix de l’iPhone 12 n’est jamais tombé aussi bas que pendant les soldes

Les smartphones de la Pomme durent de nombreuses années, donc l'iPhone 12 sorti en 2020 est encore loin d'être obsolète. Et si vous comptiez attendre une promotion pour l'acheter, c'est chose faite puisqu'Amazon le propose en ce moment à 679 euros au lieu de 909 euros au lancement.

Les récents iPhone 13 et 13 Pro apportent de nombreuses améliorations par rapport à la génération précédente, mais les anciens modèles sont tout de même très bons et ont par ailleurs encore de beaux jours devant eux. L’iPhone 12 sorti en 2020 en est le parfait exemple, il est puissant, tourne actuellement sous iOS 15 et devrait encore recevoir de nombreuses mises à jour. L’acheter maintenant n’est donc pas du tout un mauvais choix, surtout qu’en ce moment il est à son meilleur prix.

L’iPhone 12, c’est quoi ?

Un smartphone premium

Avec un écran OLED 6,1 pouces

Une puissance élevée avec la puce A14

Et un appareil photo performant dans toutes les situations

Au lieu de 909 euros à son lancement, mais maintenant vendu à 809 euros depuis la sortie de la treizième génération, l’iPhone 12 avec 64 Go de stockage (en coloris blanc) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 679 euros sur Amazon. Notez que c’est le prix le plus bas jamais constaté pour ce téléphone.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple iPhone 12. Le tableau se met à jour automatiquement.

Compact, mais pas aussi petit que le Mini

L’iPhone 12 n’est pas le smartphone le plus compact de la gamme, mais son form factor reste excellent. En effet, son écran OLED protégé par du Ceramic Shield affiche une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels et ne s’étend que sur une diagonale de 6,1 pouces, contre 5,4 pouces pour la version Mini. C’est une taille suffisamment confortable pour consulter divers contenus sur smartphone sans pour autant faire de la gymnastique afin d’atteindre chaque recoin avec le pouce. Cependant, tout n’est pas parfait et on aurait sûrement aimé un taux de rafraichissement supérieur à 60 Hz pour la dalle, dommage.

Une puissance aussi élevée que les autres

Comme tous les autres iPhone de 2020, le 12 embarque la puce A14 compatible 5G pour délivrer une puissance très élevée au quotidien. C’est simple, cette configuration est capable de lire tous les jeux 3D du moment dans les meilleures conditions graphiques possibles, et sans ralentissements – de même pour l’expérience utilisateur en elle-même. Cette dernière a justement été mise à jour avec quelques nouveautés liées à iOS 15. Seule l’autonomie est un peu en retrait par rapport aux modèles Pro de la Pomme, puisqu’estimée à 17 heures de lecture vidéo et 65 heures de lecture audio selon la marque. Heureusement que la charge rapide et la charge sans fil via MagSafe sont de la partie pour récupérer facilement des pourcentages.

En ce qui concerne la photo, l’iPhone 12 est logé à la même enseigne que l’iPhone 12 Mini avec un double appareil photo 12 mégapixels, doté respectivement d’un objectif grand-angle et ultra grand-angle. Pas de téléobjectif x3 ni de capteur LiDAR comme sur les modèles Pro de 2020, mais le résultat est déjà suffisamment bluffant, avec toujours cette simplicité propre à Apple de capturer un beau cliché dans tous les cas.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Apple iPhone 12.

Lire aussi

Quel est le meilleur iPhone en 2022 ? Nos conseils pour choisir le bon

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.