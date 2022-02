Pour le dernier jour des soldes, cette caméra de surveillance devient plus abordable

La Arlo Pro 4 fait partie du haut du panier sur le secteur des vidéosurveillances. Elle est capable de filmer nettement votre environnement, et vous prévient rapidement en cas d’intrusion. Plutôt onéreuse, aujourd’hui elle perd 70 euros sur son prix pour tomber à 179,99 euros.

Arlo n’est pas l’un des leaders du marché des caméras de sécurité sans fil par hasard. Le constructeur américain apporte tout son savoir-faire sur sa nouvelle caméra de sécurité extérieure : la Pro 4. Un modèle qui vient succéder à l’Arlo Pro 3, avec cette fois-ci une connectivité revue et corrigée. Elle devient également plus facile à installer et propose une image en qualité 2K HDR, avec un champ de vision élargi pour ne louper aucun détail autour de votre domicile. Cette caméra est donc idéale pour partir de chez vous en toute tranquillité, surtout lorsqu’elle profite de près de 30 % de réduction sur son prix.

La Arlo 4 Pro en quelques mots

C’est une caméra de surveillance sans fil (deux fois plus simple à installer)

Capable d’enregistrer des vidéos en 2K

Avec une vision en 160° et une vision nocturne

Un projecteur et une alarme intégrée

Disponible au prix de 249,99 euros, la caméra de surveillance Arlo Pro 4 voit son prix baisser pour le dernier jour des soldes. Aujourd’hui elle tombe à 179,99 euros sur le site d’Amazon.

Toujours aussi réussie, mais plus simple à installer

La caméra de surveillance Pro 4 est la dernière venue de la gamme Arlo. Avec cette référence, le constructeur souhaite simplifier davantage l’installation de son appareil, pour que les personnes réticentes ne paniquent plus à l’idée de faire des travaux quelconques. Arlo annonce donc une caméra « deux fois plus rapide » à installer grâce à « sa connectivité directe au Wi-Fi ». Cette intention de la part d’Arlo n’est pas anodine, car en simplifiant davantage l’installation, les utilisateurs peuvent s’approprier plus facilement la caméra, le tout sans compromis sur la sécurité. Tout comme le modèle précédent, cette caméra ne nécessite pas de Smart Hub pour fonctionner. La Pro 4 est 100 % sans fil, il vous suffit donc de la fixer, de la raccorder au Wi-Fi de la maison (2,4 GHz) et de la connecter à l’application après avoir scanné le QR Code pour lancer la configuration.

Esthétiquement, le modèle Pro 4 ne change guère d’apparence et garde le look bien connu de la marque à savoir, une caméra avec un grand œil et des lignes tout en longueur. Relativement compact, ce produit mise sur la discrétion, mais surtout sur une qualité de fabrication solide. Sa robe blanche en plastique résiste aux intempéries et aux UV— -20 à 45 degrés Celsius. De plus, cette caméra offre une autonomie de six mois.

Pour ne plus rien louper, de jour comme de nuit ou à distance

Concernant la qualité vidéo, elle est capable de filmer en 2K, avec un angle de vision de 160° qui va permettre de surveiller une zone plus large grâce à un objectif grand-angle. Elle supporte également le HDR. Côté qualité de l’image, les vidéos offriront un beau niveau de détails et un bon rendu des couleurs. Arlo propose même un zoom x12 pour pouvoir voir plus loin plus précisément, comme la plaque d’immatriculation d’une voiture, ou le visage d’un individu. De jour comme de nuit, la qualité est au rendez-vous, car vous avez une vision claire et nette de l’environnement. La vision nocturne sera en couleur, et sera tout aussi efficace. Vous pourrez même compter sur le soutien d’un projecteur qui éclairera la zone visée par la caméra. Et si un mouvement suspect est détecté, le projecteur s’enclenchera pour dissuader les intrus d’entrer.

Bien évidemment, cette caméra va de pair avec l’application qui vous tiendra informé dès qu’un mouvement suspect est enregistré par la caméra. Une sirène a même été intégrée afin de dissuader ou effrayer les potentiels cambrioleurs. Vous allez pouvoir la programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté, ou bien lancer à distance depuis l’app. Vous pouvez également entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi compatibles. Vous allez pouvoir la connecter aux appareils des deux constructeurs et demander à votre assistant vocal de vous montrer le flux vidéo de la caméra. À noter qu’il faut souscrire un système d’abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud.

