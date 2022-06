Le prix du MacBook Air M1 a augmenté, mais Amazon rectifie le tir avec cette promotion

Avec l'arrivée du nouveau MacBook Air 2022 M2, le MacBook Air M1 a vu son prix augmenter de 70 euros pour s'afficher désormais à 1 199 euros. Heureusement aujourd'hui, on peut le retrouver en promotion à 999 euros sur Amazon.

Présente sur deux nouveaux laptops, l’Apple M2 devrait se montrer encore plus impressionnante que la première puce ARM de la firme de Cupertino. En introduisant cette nouvelle puce sur son nouveau MacBook Air 2022, la Pomme a augmenté le prix du MacBook Air M1. Il reste tout de même plus accessible que la nouvelle version du laptop, et reste un excellent ordinateur portable, d’autant plus qu’Amazon baisse .

Ce qu’il faut retenir du MacBook Air M1

Les excellentes performances de la puce Apple M1

Un laptop endurant (avec plus de 15 heures d’autonomie)

Dépourvue de ventilateur et donc, plus silencieux

Maintenant affiché au prix de 1199 euros, le MacBook Air 2020 M1 est actuellement en promotion à 999 euros sur Amazon.

Le plus accessible des MacBook

La nouvelle refonte de design avec l’encoche n’est pas sur le MacBook Air 2020. Ce dernier est une copie de ses prédécesseurs, qui garde des finitions exemplaires. On retrouve toujours une esthétique sobre et élégance, avec un châssis en aluminium, ainsi qu’un clavier rétroéclairé embarquant le Magic Keyboard — plus agréable à utiliser que le clavier papillon.

Si le nouveau MacBook Air 2022 propose un design 20 % plus compact et perd quelques grammes, le modèle 2020 est idéal à transporter avec sa diagonale de 13 pouces et son poids plume de 1,29 kilo. On peut également compter sur la présence de Touch ID afin de déverrouiller l’appareil d’un seul doigt.

La puce M1 toujours très puissante

Malgré l’introduction de la puce M2 — qui devrait à nouveau mettre à mal Intel —, celle proposée il y a maintenant deux ans, la puce M1 basée sur une architecture ARM, a de très bons restes. Vous êtes assurés d’avoir un PC portable efficace et puissant au quotidien. Face à Intel, les performances de processeur sont jusqu’à 3,5 fois supérieures, et les performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides. Avec une telle configuration, vous pourrez effectuer vos tâches quotidiennes sans aucun ralentissement, de même lors le montage vidéo ou photo pour les créatifs. Tout ça, dans un silence absolu, car ce modèle est dépourvu de ventilateur, et sera donc moins bruyant que par le passé.

Et avec son endurance, le MacBook Air 2020 va vous accompagner tout au long de la journée. La puce M1 assure une hausse de 50 % par rapport à la génération précédente. L’ultrabook est capable de tenir jusqu’à environ 20 heures avec une utilisation classique — jusqu’à 15 heures de navigation web sans fil. Ce changement de processeur impose une réécriture des applications, mais vos anciens logiciels X86 pourront encore être utilisés grâce à l’émulateur de Rosetta 2. Notez que ce MacBook Air dispose d’un SSD de 256 Go, lequel est annoncé également comme deux fois plus rapide que l’ancienne génération, et de 8 Go de mémoire vive pour compléter le tout.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Apple MacBook Air 2020 M1.

