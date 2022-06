Ce pack Samsung Galaxy Buds 2 + pad sans fil est à -40 % pour les soldes

Les Samsung Galaxy Buds 2 figurent parmi les moins chers des true wireless dotés de la réduction de bruit active sur le marché. Boulanger les propose dans un pack avec un chargeur à induction pour moins de 90 euros, au lieu d'un prix barré à 149,99 euros.

Les écouteurs Galaxy Buds 2 de Samsung ne sont pas les plus premium de la marque, mais s’en inspirent pour proposer une bonne prestation tout en baissant le prix de la facture. Ces écouteurs sans fils s’équipent de la réduction de bruit et offrent de bonnes prestations audio pour leur prix. Ils sont d’ailleurs moins chers en ce moment dans ce pack avec 60 euros de réduction.

Proposés dans un pack à 149,99 euros, les Samsung Galaxy Buds 2 avec un chargeur rapide à induction (15 W) sont à 119,99 euros chez Boulanger, mais grâce à une ODR de 30 euros, le pack tombe à 89,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Samsung Galaxy Buds 2. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des écouteurs bien conçus qui se rechargent rapidement

Les Galaxy Buds 2 sont des écouteurs milieu de gamme qui s’inspirent des Buds Pro. La qualité de fabrication se fait ressentir et leur format intra-auriculaires tout en rondeur offre un bon confort. Ils se font vite oublier lors de longues sessions d’écoute, notamment grâce à leur légèreté (seulement 6,3 grammes par oreillettes). S’il est plus appréciable d’avoir des touches de contrôles physiques, ici la surface tactile des Buds 2 est assez large pour y accéder facilement. Quant au boîtier, il est plutôt compact et sera facile à ranger dans une poche.

En parlant de boîtier, celui-ci déploie 20 heures d’utilisation et, sans l’ANC, il peut délivrer jusqu’à 29 heures d’autonomie. Il suffira d’une charge de 38 minutes pour recharger complètement les écouteurs et le boîtier — pratique quand les écouteurs promettent une autonomie de 5 heures avec l’ANC. La charge sans fil est un peu plus lente, forcément, mais elle est tout de même de la partie. Notez enfin que les Buds 2 sont seulement certifiés IPX2 comparé à l’indice IPX7 des Galaxy Buds Pro. Ils résistent donc qu’à des éclaboussures d’eau projetées à un angle pouvant aller jusqu’à 15°.

Et qui réduisent une bonne partie des bruits extérieurs

En plus de leur isolation passive, les Buds 2 de Samsung disposent de la réduction de bruit active. Selon la firme sud-coréenne, les écouteurs devraient permettre de réduire le bruit de fond de 98 % et à l’usage c’est plutôt convaincant. Certes d’autres concurrents arrivent à faire mieux, mais les oreillettes de Samsung s’en sortent bien et parviennent correctement à réduire une bonne partie des bruits. Il existe également un mode transparence qui peut être modifié via l’application Galaxy Wearables et qui propose trois modes : faible, moyen ou élevé pour rester à l’écoute selon la situation.

Pour la partie audio, les écouteurs de Samsung offrent un rendu sonore chaleureux et équilibré, diffusé grâce aux haut-parleurs dynamiques. On a donc droit un tweeter, qui va se concentrer sur les aigus et les médiums, et un woofer, concentré sur les graves. De plus, les écouteurs true wireless sont bien compatibles avec les codecs classiques que sont le Bluetooth SBC et AAC, mais on ne pourra pas retrouver l’aptX ni le LDAC. Pour cette gamme de prix, ils ont le mérite d’être assez précis et efficaces, notamment dans les voix ou les aigus. Et dernière nouveauté, récemment une mise à jour permet aux écouteurs de profiter de la fonction 360 audio disponible sur les Galaxy Buds Pro. Une fonction qui se rapproche de l’audio de spatial proposée par Apple, et qui donne un effet 3D.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Samsung Galaxy Buds 2.

