Huawei a attendu les soldes pour enfin baisser le prix de sa tablette premium (-220€)

Si la Huawei MatePad Pro se situe dans le segment haut de gamme, cela ne l’empêche pas d’être proposée à un prix particulièrement attractif face à la concurrence. Et aujourd’hui elle devient plus abordable en passant de 799,99 euros à 579,99 euros.

La tablette Huawei MatePad Pro 2021 est une sérieuse rivale à l’iPad Pro. La tablette du constructeur chinois se présente sous un grand format (12,6 pouces) avec de belles finitions, un écran OLED, et un nouvel OS qui promet d’offrir une meilleure expérience utilisateur et une meilleure productivité. Si son prix pouvait être un frein à sa sortie, aujourd’hui elle se négocie un bien meilleur prix grâce à une réduction de plus de 20 %.

Les points forts de la Huawei MatePad Pro

Son grand écran OLED de 12,6 pouces

Son SoC Kirin 9000E efficace au quotidien

Son autonomie confortable avec charge rapide

Avec un prix de lancement à 799,99 euros, la tablette Huawei MatePad Pro (2021) profite des soldes d’été pour s’afficher à seulement 579,99 euros sur le site officiel grâce au code promo AHWSMPP2. Et si vous souhaitez des accessoires en plus, sachez que la house de protection ainsi que Pencil de Huawei sont à seulement 1,99 euro.

Une tablette parfaite pour consommer du contenu

La Huawei MatePad Pro est une tablette haut de gamme dont le look n’est pas sans rappeler celui de l’iPad Pro. Sa conception est très réussie, on a droit à de belles finitions avec son cadre fin (6,7 mm) et sa coque lisse gris mat.

Contrairement au modèle classique, la MatePad Pro s’offre un affichage OLED avec une définition 2560 x 1600 pour des contrastes infinis et une belle luminosité. Son écran FullView de 12,6 pouces aux bordures fines fera le bonheur des lecteurs comme des accrocs aux séries. Vous allez pouvoir profiter d’une surface d’affichage plus grande pour une expérience encore plus immersive et riche. En revanche, le modèle Pro se contente d’un taux de rafraîchissement à 60 Hz.

Une expérience utilisateur réussie grâce à HarmonyOS

La tablette propose néanmoins une navigation fluide, surtout grâce à HarmonyOS, le nouveau système d’exploitation de Huawei. Désormais, l’interface se présente avec une barre des tâches en bas, à la manière d’iPadOS, pour permettre un accès plus rapide à vos applications favorites. Il y a quelque fonctionnalité intéressante, comme le fait de pouvoir prévisualiser l’image lorsque l’on appuie sur l’icône d’une app dans la barre. L’idée est d’apporter une meilleure productivité, surtout si vous utilisez cette tablette avec le clavier magnétique et le stylet M-Pencil. Vous allez même pouvoir utiliser la tablette comme second écran ou dupliquer votre écran.

Pour fonctionner efficacement, on retrouve la puce Kirin 9000E, couplé à 8 Go de RAM. Celle-ci répondra à tous les usages que ce soit pour binge watcher vos séries préférées, faire tourner des applications gourmandes, et même des jeux 3D. Quant à sa capacité, elle est de 256 Go de stockage, mais un lecteur de cartes nanoSD est aussi de la partie afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins, jusqu’à 256 Go au maximum.

Une tablette endurante et rapide à recharger

Pour finir, la partie photo n’est pas négligée puisque la tablette se compose de trois capteurs : un capteur principal de 13 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels (120 degrés) et un capteur ToF. Et la tablette est assez endurante pour encaisser vos appels visios grâce à sa batterie de 10 050 mAh. Elle est même compatible avec la charge rapide jusqu’à 40 W pour récupérer rapidement de l’énergie. On retrouve même une charge sans fil de 27 W et inversée de 10 W pour recharger vos appareils compatibles Qi, comme votre smartphone ou votre montre connectée par exemple.

