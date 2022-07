La montre connectée à petit prix de Xiaomi est encore plus abordable grâce aux soldes

La Xiaomi Redmi Watch 2 Lite est idéale pour qui souhaite une première montre connectée sans trop y investir une grande somme. Et bonne nouvelle : aujourd'hui, elle se trouve en promotion à 49,99 euros au lieu de 69,99 euros.

Xiaomi propose diverses montres connectées dans son catalogue afin de convenir à tous les budgets. La Redmi Watch 2 Lite est d’ailleurs la solution conseillée pour les petits budgets. Elle arrive sur le marché avec de nombreuses fonctionnalités pour un prix contenu. Elle répond en grande partie aux besoins des utilisateurs, et cela pour moins de 50 euros grâce à cette offre.

La Redmi Watch 2 Lite, qu’est-ce que c’est ?

Un écran LCD de 1,55 pouce

Les nombreuses fonctionnalités pour un petit prix

Une autonomie de 2 jours

Lancée à 69,99 euros, la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite est actuellement en promotion à 49,99 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Redmi Watch 2 Lite. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une montre en toute simplicité

La Redmi Watch 2 Lite a beau être présentée comme une version légère, la montre d’entrée de gamme est loin de manquer d’arguments. Elle se targue d’offrir les mêmes fonctions qu’un bracelet connecté, mais avec un meilleur confort d’affichage. Certes, ce modèle intègre un écran LCD TFT de 1,55 pouce, le rendu des couleurs est plutôt satisfaisant et les informations restent lisibles grâce à la définition de 320 x 360 pixels.

Une fois au poignet, vous ne sentirez que peu de gêne, car elle a l’avantage d’être très légère (seulement 35 g) et peu encombrante. Fabriquée en polyuréthane, la montre pourra être en théorie immergée jusqu’à 50 mètres, grâce à son étanchéité 5 ATM.

Qui va à l’essentiel

Pour son prix, la Redmi Watch 2 Lite a le mérite de proposer de nombreuses fonctionnalités, comme le suivi du sommeil, l’analyse de la fréquence cardiaque et bien d’autres grâce à ses moult capteurs. Cette montre met surtout en avant l’intégration d’un GPS qui se montre relativement efficace, mais également sa capacité de mesurer la SpO2, soit l’estimation de la quantité d’oxygène dans le sang, le suivi du stress ainsi que le cycle menstruel.

Elle apporte de plus un suivi d’activité généreux avec plus de 100 modes sport, dont 17 modes professionnels. Les données sont ensuite consultables depuis l’application Xiaomi Wear. Dedans, vous aurez accès à un tas d’analyses pour améliorer vos résultats sur la durée, tout en suivant votre état de santé physique. Enfin, cette montre connectée accueille une batterie de 262 mAh. Cette capacité lui confère, selon la marque, 10 jours d’autonomie avec une utilisation classique et 5 jours avec une utilisation intensive. Dans les faits, deux voire trois jours en utilisation intensive. Cela reste correct et donne l’occasion de l’utiliser pendant le sommeil.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Redmi Watch 2 Lite de Xiaomi.

