Toujours excellent, le TV LG OLED55C1 est aujourd’hui à un super prix

Si la nouvelle série du constructeur LG améliore de nombreux points, l'ancienne génération proposant les meilleurs TV 4K OLED de l'année 2021 reste encore aujourd'hui plus que recommandable, surtout quand le modèle C1 de 55 pouces voit son prix passer de 1 499 euros à "seulement" 979 euros chez Rue du Commerce.

En 2022, LG a lancé sa gamme C2, laquelle propose toujours des excellents téléviseurs OLED, mais avec une meilleure luminosité et encore plus de performances grâce à une nouvelle puce. Cependant, les TV 4K de la série C1 n’ont absolument rien perdu de leur superbe, surtout qu’ils coûtent maintenant bien moins chers que l’année dernière. La preuve aujourd’hui avec le modèle 55 pouces qui est actuellement disponible à moins de 1 000 euros grâce à cette offre.

Les points forts du LG OLED55C1

Une dalle OLED 55 pouces de grande qualité

La compatibilité Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Sans oublier la connectique HDMI 2.1 (ALLM + VRR + 4K@120 Hz)

Au lieu d’un prix barré de 1 499 euros, le TV LG OLED55C1 est aujourd’hui affiché en promotion à « seulement » 979 euros chez Rue du Commerce, soit une remise immédiate de 35 %.

Une qualité d’images toujours au top

Avec un écran OLED de 55 pouces, la qualité d’image offerte par la série C1 est toujours au rendez-vous malgré l’arrivée de la nouvelle gamme. La dalle dispose évidemment de contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs riches. De plus, la luminosité bénéficiait d’ores et déjà d’une nette amélioration par rapport à la génération précédente, même si la série C2 fait encore mieux. Les angles de vision sont également très larges, pas de soucis donc pour se faire des séances de ciné ou de gaming à plusieurs.

Elle embarque ensuite le processeur Alpha 9 Gen 4. Cette puce est moins performante que la nouvelle puce Alpha 9 Gen 5, mais elle est suffisamment puissante pour la mise à l’échelle des contenus en 4K, ainsi que les ajustements au niveau du son. Coté traitement de l’image, le téléviseur est compatible Dolby Vision IQ, HDR10 et HDL HLG, ainsi que du Dolby Atmos pour l’audio. Pour le système d’exploitation, on retrouve l’interface webOS offrant une expérience TV connectée fluide et riche en contenu. Tout est pilotable avec la Magic Remote, une télécommande ayant fait ses preuves côté ergonomie malgré l’absence de rétroéclairage sur les touches.

Votre PS5 ou Xbox Series X affichera les meilleurs graphismes

Ce téléviseur est bien sûr pensé pour regarder des films ou des séries, mais aux vues de ses caractéristiques techniques, il est tout autant, si ce n’est plus, adapté aux joueurs et joueuses next-gen. En premier lieu, la connectique HDMI 2.1 est bien présente et permet un affichage 4K à 120 images par seconde grâce à sa dalle certifiée 100 Hz. C’est une connectique compatible avec les consoles de dernière génération comme les Xbox Series X ou la PlayStation 5. Ce TV dispose aussi d’un mode VRR, ou taux de rafraîchissement variable, ainsi qu’un mode ALLM pour améliorer encore plus l’expérience gaming. Et si tout ça ne suffisait pas, le temps de réponse est également très rapide (1 ms), sans oublier que la gamme C1 est certifiée Nvidia G-Sync et AMD FreeSync.

En dehors de tout ça, la C1 est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit pour interagir à la voix et avec ses appareils connectés. Il est également possible de diffuser du contenu depuis un smartphone en passant par AirPlay 2 ou Miracast.

Pour en savoir encor eplus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le TV LG OLED55C1.

