Le MacBook Air M1 d’Apple baisse encore plus son prix pour le Cyber Monday

Le prix du performant MacBook Air M1 a récemment augmenté pour s'élever à 1 199 euros. Heureusement, il est aujourd'hui possible de le retrouver en promotion : Amazon propose en effet sa version 8 Go RAM + 256 Go à 949 euros.

Cela n’a échappé à personne : Apple a augmenté les prix de la plupart de ses appareils. Le MacBook Air M1, pourtant dévoilé il y a deux ans, n’a pas fait exception. Heureusement, des promotions permettent de réduire ce tarif de base désormais très (trop ?) élevé. C’est par exemple le cas en ce moment, puisque le premier ultraportable d’Apple à embarquer la puce maison de première génération bénéficie aujourd’hui d’une réduction de 250 euros.

Le MacBook Air M1, c’est…

Une puce M1 très puissante

Un laptop silencieux sans ventilateurs

Un MacBook endurant grâce à une autonomie de 15 heures

Initialement affiché à 1 199 euros, le MacBook Air M1 (2020) d’Apple, dans sa version 8 Go de RAM + SSD de 256 Go est désormais proposé à 949 euros sur Amazon. On le trouve au même prix chez Cdiscount, mais avec le code promo MAC50CDAV réservé uniquement aux membres Cdiscount à Volonté.

Un design inchangé, mais qui fonctionne encore

Ce n’est pas avec le MacBook Air M1 qu’Apple a misé sur un changement de look radical en 2020 : on retrouvera donc, sur ce laptop, le châssis en aluminium que l’on pouvait trouver sur son prédécesseur, de même que des finitions exemplaires qui ont fait la signature de la marque à la pomme. Ce MacBook Air M1 intègre par ailleurs un écran Retina True Tone de 13 pouces, compatible avec une très large gamme de couleurs (P3). Les créatifs apprécieront tout particulièrement cet écran pour s’adonner à du montage vidéo ou du traitement photo, même si les plus exigeants préféreront tout de même se tourner vers un MacBook Pro, plus puissant.

La puce M1, une petite révolution

Le MacBook Air M1 a été le premier à embarquer la puce maison de la marque à la pomme, Apple M1, basée sur une architecture ARM. En 2020, la firme de Cupertino avait en effet décidé de se débarrasser des Intel Core. Ce changement a imposé une réécriture obligatoire des applications, mais grâce à l’émulateur Rosetta 2, vos anciens logiciels X86 pourront encore être utilisés. Autrement, le CPU de 8 coeurs de ce processeur nouvelle génération promet ainsi, selon la marque, une puissance 3,5 fois supérieure à un ancien modèle sous Intel. Quant à son GPU à 7 cœurs, les performances graphiques seraient multipliées par 5. Avec une telle configuration, les tâches de bureautique s’exécuteront sans aucun accroc, de même que les tâches plus créatives et pros comme le montage vidéo ou photo. Et si la puce M1 a depuis été améliorée pour donner naissance à la puce M2, la première du nom se défend encore très bien.

Pour faire tourner tout cela, les utilisateurs du MacBook Air M1 pourront compter sur une belle endurance, puisque l’autonomie a été considérablement renforcée : la firme de Cupertino indique une hausse de 50 % par rapport à la génération précédente. Vous pourrez, en théorie, tenir une journée de travail sans tomber en rade. Autre atout : ce MacBook Air M1 consomme moins que les anciens modèles, ce qui a permis à la marque de se passer de ventilateurs. Adieu la machine qui souffle par intermittence, et bonjour l’ultraportable silencieux.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du MacBook Air 2020 M1.

