Ce TV QLED 55″ (100 Hz) de Samsung est à moins de 700 € pour le Black Friday

Samsung est la marque de référence sur le marché des TV QLED. Si la marque coréenne propose des références plutôt onéreuses, sa récente gamme 2022 est déjà plus accessible pendant le Black Friday. Le modèle QE55Q70B passe de 999 euros à 699 euros.

Sur le marché des téléviseurs QLED, Samsung occupe une place importante. Dans son catalogue, on retrouve le modèle QE55Q70B de la gamme 2022. Celui-ci prend en charge une foule de compatibilités, et dispose même de ports HDMI 2.1 pour satisfaire les joueurs et joueuses. Si cette nouvelle référence demande un budget assez conséquent, le Black Friday donne l’occasion de se le procurer avec une remise de 30 % par rapport à son prix initial.

Les points forts de ce TV Samsung

La dalle QLED de 55 pouces

La compatibilité 4K, HDR 10 et HDR10+

Des ports HDMI 2.1 pour jouer sur une console next-gen

Les fonctions Smart TV grâce à Tizen OS

Initialement au prix de 999 euros, le téléviseur Samsung QE55Q70B (2022) de 55 pouces bénéficie de 300 euros de remise et s’affiche désormais à 699 euros sur le site de la Fnac, mais aussi Darty, Boulanger et Carrefour.

Le QLED de Samsung, un plaisir pour les yeux

Comme la majorité des TV QLED de Samsung, cette référence se démarque par son design élégant et sobre, avec des bordures d’écran ultra-fines et un pied bien solide. À propos de l’écran, il dispose d’une diagonale de 55 pouces et intègre une dalle QLED 4KUHD pour assurer une bonne qualité d’image. La dalle affichera des couleurs plus vives et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique.

Côté qualité d’affichage, le TV QE55Q70B est compatible avec les normes vidéo HDR10 et HDR10+, mais Samsung a ici fait l’impasse sur le Dolby Vision. Il offre tout de même une excellente qualité d’image, avec de beaux contrastes et une belle reproduction des couleurs. Le processeur intégré s’occupera de son côté d’upscaler efficacement les contenus en 4K. Pour la partie audio, ce TV ne profite pas du Dolby Atmos, mais du système Dolby Digital Plus, un système de codage audio permettant d’obtenir des flux multicanaux en fonction de vos appareils audio. La marque met aussi en avant son système Q-Symphony, qui permet de faire fonctionner simultanément les haut-parleurs du téléviseur avec une barre de son compatible, pour un meilleur effet surround.

Un TV qui convient aux gamers et gameuses

Outre une belle qualité d’affichage, le TV QLED QE55Q70B a également été pensé pour le gaming, puisqu’il embarque quatre ports HDMI 2.1, qui autorisent l’affichage en 4K@120 fps, pour jouer des les meilleurs conditions qui soient sur les consoles next-gen. Il prend également en charge la fonction ALLM pour réduire la latence et ainsi obtenir une meilleure fluidité en jeu. Le TV de Samsung est aussi compatible AMD FreeSync Premium Pro pour éviter les déchirures de l’image quand l’action se fait trop importante.

Et ce modèle 2022 embarque, comme l’ensemble des TV de la marque, le système d’exploitation Tizen OS. Cette interface est agréable à utiliser et compte un bon nombre d’applications dans sa boutique. Sinon, on retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Il existe certaines fonctions comme la possibilité de pouvoir diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. Enfin, le TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

