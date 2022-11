Cyber Monday Apple : iPhone, iPad et MacBook en promotion pour contrer l’augmentation

Acteur incontournable de l'actualité Tech au quotidien, Apple est aussi au cœur des offres du Black Friday et du Cyber Monday. iPhone, iPad, MacBook ou encore Apple Watch, tous ces produits recherchés sont en promotion. Voici notre sélection complète.

La période du Black Friday est sans doute la plus appropriée pour acheter un produit Apple moins cher. Le Cyber Monday qui se tient aujourd’hui est le dernier moment pour craquer ! Toute l’année, la rédaction de Frandroid teste les dernières nouveautés de la marque et vous détaille quelles sont les valeurs sûres.

Vous êtes à la recherche du produit Apple idéal, que cela soit un iPhone, un iPad ou une Apple Watch ? Notre sélection des meilleurs iPhone est disponible ici. Sinon, découvrez sans tarder les meilleures offres du Cyber Monday.

iPhone 14 : le nouveau fleuron d’Apple

Bonne nouvelle pour les aficionados d’Apple : le dernier modèle en date, l’iPhone 14, profite enfin d’une réduction qui lui donne un prix plus acceptable. Avec un prix de lancement à 1 019 euros, l’iPhone 14 d’Apple en 128 Go de stockage profite de 150 euros de remise et s’affiche maintenant à 869 euros sur le site Rakuten, en ajoutant le code promo « CYBER10 » juste avant le paiement.

L’iPhone 14 reprend le même design que son prédécesseur. Il s’équipe de la puissante puce A15 Bionic. iOS 16 ainsi que la 5G sont bien sûr au rendez-vous. La partie photo a été améliorée par rapport à l’iPhone 13, notamment sur le mode nuit et les performances du capteur selfie qui gagne des mégapixels. L’autonomie est quant à elle encore meilleure, avec deux jours loin d’une prise.

MacBook Pro 13 M2 : la puissance à portée de main

Le nouveau MacBook Pro M2 apporte encore un gain de puissance avec la nouvelle puce M2 et ses huit cœurs. Sur cette configuration, celle-ci est appuyée par 8 Go de RAM ainsi que 256 Go de SSD. Vous pourrez travailler et vous détendre en profitant du superbe écran Retina (2 560 x 1 600 pixels), avec une belle luminosité. Tout en aluminium et pesant seulement 1,2 kg, le MacBook Pro 13 est un laptop nomade en plus d’être puissant.

Si vous voulez vous offrir un nouveau Mac, c’est le bon moment, puisqu’il profite d’une réduction de 200 euros chez Darty et tombe à 1 399 euros.

iPad 9 2021 : la tablette est à prix accessible

La dixième génération de tablettes Apple vient d’être annoncée, mais il reste encore l’iPad 9 2021. C’est encore la tablette la moins chère du catalogue iPad. Pendant la période du Black Friday, c’est l’occasion pour vous d’avoir un appareil de qualité dédié aux loisirs.

Elle conserve un design soigné et historique de ce qu’a pu faire Apple. Vous avez aussi droit à un bel écran Retina de 10,2 pouces compatible à Apple Pencil. La puissance interne est quant à elle assurée par le processeur Apple A13 Bionic. Elle vous permettra de faire tourner les jeux mobiles 3D les plus exigeants. Avec iPadOS à la baguette, vous aurez aussi droit à l’une des meilleures expériences utilisateur possible.

Aujourd’hui, il est possible d’obtenir le modèle Wifi et 4G en 64 Go à 499 euros sur Amazon (au lieu de 609 euros).

Apple iPad Air M1 : le fleuron de l’ardoise

Si vous avez envie d’une tablette plus récente et plus puissante, la version 2022 de l’iPad Air embarque à présent la puce M1. Elle bénéficie en outre d’un écran Liquid Retina de 10,9 pouces à 60 Hz, avec la fonction TrueTone. Elle est bien compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération, l’idéal pour les créatifs. Vous pourrez aussi adjoindre à ce modèle un Magic Keyboard qui se fixe magnétiquement. Pas de FaceID au programme mais un capteur d’empreinte. Pour visionner vos contenus vidéo, vous profiterez d’un son en stéréo. Pour l’autonomie, comptez sur 10 heures.

Le plus petit modèle d’ardoise d’Apple vient de sortir, et pourtant il profite déjà de promos à la Fnac, en tombant à 689 euros dans sa version Wifi avec 64 go de stockage.

Apple Watch SE : la montre connectée pas chère

Sur le secteur des montres connectées, Apple est depuis bien longtemps le leader incontesté. Chaque année, une nouvelle génération d’Apple Watch est de sortie. L’Apple Watch SE de 2e génération fait partie des dernières sorties en date et bénéficie déjà d’une promotion lors du Black Friday.

Certes, la montre ne réinvente rien en matière de design, mais elle constitue la porte d’entrée idéale pour ceux désirant entrer dans l’écosystème Apple. La seule condition pour en profiter pleinement est de posséder un iPhone. Une fois les deux appareils liés, vous pourrez sans peine répondre à des messages ou gérer vos notifications depuis votre Watch SE. Si vous avez un usage plus sportif, la montre dispose d’un suivi GPS et cardiaque des plus précis. Elle est capable de tenir deux journées d’usage avant d’être rechargée.

Pendant le Black Friday, l’Apple Watch SE 2022 est disponible à 279 euros au lieu de 299 euros sur Amazon.

MacBook Air M1 : la puissance à moindres frais

La gamme de PC portables Apple est aussi reconnue par le grand public. Le MacBook Air M1 introduit d’immenses performances brutes et surtout un tournant dans le monde des PC. Pour la première fois, le constructeur introduit sa propre puce interne : la M1.

C’est tout simplement l’une des plus puissantes à l’heure actuelle, surpassant la concurrence incarnée par Intel. Si vous êtes à la recherche d’une machine capable de faire tourner les meilleurs logiciels ? Le MacBook Air M1 est la meilleure solution sans vous ruiner. Vous avez aussi droit à 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Le PC est capable d’endurer une journée de travail sans broncher.

Le MacBook Air M1 est sans nul doute l’un des meilleurs investissements à faire pendant ce Black Friday. Il est en promotion à 999 euros au lieu de 1199 sur Amazon.

iPhone 12 mini : le smartphone compact à petit contenu

Avant de changer de cap cette année, Apple proposait sur sa gamme d’iPhone une version mini. L’iPhone 12 mini se présente sous la forme d’un smartphone compact capable de se loger partout et d’être facile à prendre en main. C’est l’un des rares téléphones à petit format disponible sur le marché.

Une fois encore, ce sont les performances qui brillent grâce à la puce Apple A14 Bionic ici accompagnée de 128 Go de stockage. Malgré son format contenu, l’iPhone 12 mini déploie de véritables trésors de puissance. L’écran OLED est de très bonne qualité malgré le 60 Hz et le format compact est un régal au quotidien. Vous devrez accepter d’avoir une autonomie certes un peu plus légère, mais qui est capable de tenir la journée ?

L’iPhone 12 mini, dans sa version 256 Go est mis en promotion à 719 euros au lieu de 859 euros sur Amazon.

Apple iMac M1 2021 : le PC tout en 1 en réduction

L’iMac est un PC tout en un historique au sein de catalogue Apple. Comme pour son MacBook Air de 2021, cette version de la machine aborde un tournant historique pour le constructeur. La machine présente d’abord un design épuré qui pourra convenir à toute la famille.

La puce M1 mise en place au cœur de la machine offre une puissance très importante. La configuration en place accorde à 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. L’iMac M1 est fourni avec un clavier et une souris, chose assez rare. En outre, un mot sur l’écran mis en place puisque la dalle LCD de 23,5 pouces est bien calibrée et agréable à utiliser.

L’iMac M1 2021 est mis en promotion à 1 379 euros au lieu de 1 449 euros sur le site d’Amazon.

Cyber Monday : l’après Black Friday

Le Cyber Monday vient de commencer. Il prend la relève du Black Friday, qui s’est déroulé du vendredi 25 novembre au matin jusqu’à dimanche 27 au soir. Le 28 novembre est alors dédié aux achats en ligne, avec des prix encore plus réduits qu’avant.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

