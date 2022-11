Black Friday : pourquoi acheter l’iPhone 14 quand l’iPhone 13 est en promo ?

Alors que l'iPhone 14 est sorti et est vendu (très) cher, l'iPhone 13 est toujours un smartphone d'actualité qui va durer dans le temps. Ça tombe bien, durant le Black Friday son prix passe de 909 euros à 749 euros seulement, de quoi avoir un iPhone haut de gamme moins cher.

En septembre, Apple a présenté sa gamme d’iPhone 14, avec l’iPhone 14 de base, disponible à partir de 1 019 euros ; une hausse de prix importante et qui fait mal et des nouveautés pas indispensables. C’est en cela que l’iPhone 13 est le smartphone Apple du moment, d’autant plus que son prix est en baisse beaucoup.

L’iPhone 13, c’est quoi ?

La puce puissante A15 Bionic d’Apple

Deux capteurs arrière excellents

Une autonomie solide

Une encoche encore plus discrète

Habituellement proposée à 909 euros, la version avec 128 Go de stockage de l’iPhone 13 est en ce moment disponible à 749 euros chez Cdiscount durant le Black Friday si vous utilisez le code promo IP13CDAV. Celles et ceux qui ne sont pas un membre de Cdiscount à Volonté peuvent l’obtenir à 799 euros.

Puissance et autonomie font l’iPhone 13

L’année dernière encore une fois, Apple nous avait proposé ce qui se faisait de mieux en termes de performances et c’est toujours d’actualité. Avec sa puce A15 Bionic gravée en 5 nm, 6 cœurs CPU et 4 cœurs GPU, l’iPhone 13 en a dans le ventre. En plus, avec son Neural Engine, l’appareil peut effectuer beaucoup d’opérations en temps réel pour avoir de l’avance sur les actions que vous voulez effectuer. Cela donne un smartphone réactif et qui ne flanche pas face aux jeux les plus gourmands ou aux applications de retouche photo/vidéo. De quoi profiter des riches fonctions d’iOS à fond, d’autant plus qu’on peut mettre à jour ce modèle vers iOS 16.

Une puissance qui permet d’utiliser un superbe écran de 6,1 pouces Oled de 2532 par 1170 pixels (460 ppp), nommé Super Retina XDR par Apple. La nouveauté apportée par rapport à la version précédente est une réduction de la taille de l’encoche de 20%. Cette dalle propose une luminosité maximale de 800 cd/m² en mode standard, qui peut monter jusqu’à 1 200 cd/m² en mode HDR. Pour les fans de taux de rafraîchissement élevés, vous serez déçus puisqu’on a malheureusement 60 Hz seulement. Pour avoir du 120 Hz, il faudra se diriger vers l’iPhone 13 Pro ou l’iPhone 13 Pro Max.

Cette puissance n’est pas apportée au prix de l’autonomie, car le constructeur annonce jusqu’à 2h30 d’autonomie en plus par rapport à l’iPhone 12, ce qui se ressent vraiment. De quoi tenir jusqu’à une journée et demi avec des usages du quotidien comprenant de la vidéo, de la navigation, des photos, etc. Du côté de la charge cependant, c’est moins bon que la concurrence sur Android, puisqu’on a toujours le chargeur Lightning et une puissance maximale de 20 W. Il faut donc environ 1h30 pour passer de 0 à 100% de batterie.

Des photos sublimes grâce à ses deux capteurs arrière

À l’arrière, on trouve deux capteurs photo : un capteur principal de 12 Mpx avec une ouverture de f/1.6 et un capteur ultra-grand-angle (x0,5) de 12 Mpx également avec une ouverture de f/2.4 et un champ de vision de 120°. Quant à la caméra selfie, il s’agit d’un capteur TrueDepth de 12 Mpx avec une ouverture de f/2.2.

Dans la pratique, Neural Engine et toutes les fonctionnalités qui accompagnent la partie « intelligence artificielle » de l’iPhone 13 sont réellement efficaces, avec une meilleure gestion des expositions et des détails. Là où l’iPhone 13 avait fait un bond en avant, c’est sur les photos de nuit, avec des lens flares plus atténués et un meilleur rendu global.

L’autre grande force des iPhone, c’est la vidéo. Ce modèle-ci ne fait pas exception à la règle puisqu’on peut filmer en Dolby Vision jusqu’en 4K à 60 images par seconde. On a aussi droit au mode cinématique d’iOS qui permet de gérer le flou et faire le point où l’on veut en temps réel.

Pour en savoir plus sur ce smartphone, nous vous invitons à consulter notre test de l’iPhone 13.

