Roborock S7 : ce robot aspirateur premium n’est plus si cher grâce au Black Friday

Passer l'aspirateur, c'est une corvée dont on se passerait bien. Heureusement pour ça, les aspirateurs-robots existent. Ça tombe bien, durant le Black Friday, le Roborock S7 est à -29%, puisqu'on le trouve à seulement 389 euros.

Les robots aspirateurs tendent à se démocratiser, tant par leur succès que par leurs prix de plus en plus attractifs. C’est d’autant plus vrai durant le Black Friday 2022 avec le robot aspirateur Roborock S7 qui voit son prix baisser de plus de 150 euros en cette occasion des promotions de la fin du mois de novembre.

Le Roborock S7, c’est quoi ?

Un robot qui se faufile partout sans faute

Une aspiration puissante

Un très bon rapport qualité/prix

Habituellement proposé à 549 euros, le Roborock S7 est disponible à seulement 389 euros chez Cdiscount durant le Black Friday.

Un aspirateur-robot vraiment efficace

Pour utiliser l’aspirateur, il faut télécharger l’application Roborock et ajouter l’appareil. Pour sa configuration, l’appareil va créer une cartographie de votre habitation pour délimiter des zones que l’on va pouvoir transformer en pièces (cuisine, chambre, salon, etc.). Durant nos tests, nous avons constaté que le Roborock S7 arrive à cartographier précisément, ce qui offre un nettoyage sans faute. Cela permet de décider les pièces qu’on veut nettoyer ou non à l’avance, mais aussi de créer des « murs invisibles », qui sont des endroits qu’il n’a pas le droit de franchir (des escaliers par exemple, pour éviter qu’il ne tombe).

C’est effectivement le cas puisque peu importe la surface : sol dur, paquet, moquette, ce robot aspirateur est impeccable. Il a aussi le bon goût d’être assez puissant, ce qui évite d’avoir de la poussière qui reste au sol. D’autant plus qu’il navigue en zigzaguant, ce qui lui permet de ne rien rater. Il peut évidemment éviter des obstacles grâce à ses capteurs.

Le prix à payer : il est assez lent et assez bruyant puisqu’on peut passer les 65 dB. Mais comme c’est un robot et qu’il est autonome, vous pouvez très bien le lancer sans être chez vous. Avec le Roborock S7, on peut nettoyer une surface maximale de 300 m².

Le Roborock S7 peut aussi passer la serpillère

Un autre atout : sa serpillère et son système de nettoyage à l’eau sans avoir besoin de détergent. Là aussi, le Roborock S7 excelle. Il suffit d’attacher la serpillère à l’arrière et c’est parti. L’appareil est doté d’une intelligence artificielle qui peut détecter les différentes surfaces grâce à ses capteurs. Le cycle de passage à la serpillère peut s’effectuer sur une surface maximale de 200 m².

Quant à l’autonomie, ce n’est malheureusement pas le point fort de ce modèle (il ne peut pas tout avoir). Le constructeur indique une endurance de trois heures sans la serpillère, mais nous avions mesuré 1h30 à 1h45. Du côté de la recharge, il faut compter plus de 2h15, il faudra parfois être patient. À noter qu’une station de vidage est vendue séparément à 299 euros. Le Roborock S7 peut se vider automatiquement dans cette station pour augmenter le stockage de poussière.

Pour en savoir plus sur cet aspirateur-robot, n’hésitez pas à lire notre test du Roborock S7.

