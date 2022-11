Ce PC portable Lenovo est le moins cher du Black Friday avec une RTX 3060

Cette édition du Black Friday est riche en réductions sur les ordinateurs portables dédiés aux jeux vidéo. C'est le cas du Lenovo Legion 5 dans sa version avec une RTX 3060, un Ryzen 5 et 8 Go de RAM. Son prix perd 550 euros et on le trouve à 749 euros pendant quelques jours.

Les ordinateurs portables de gaming sont nombreux à être en promotion cette année durant le Black Friday. Lenovo n’est pas en reste avec son Legion 5, qui a une version avec un Ryzen 5 et une RTX 3060 parfaite pour le jeu vidéo. Son prix baisse de 550 euros durant le Black Friday chez Cdiscount.

Le Lenovo Legion 5, c’est quoi ?

Une carte graphique RTX 3060

Un processeur Ryzen 5 5600H

8 Go de RAM

512 Go de SSD

Habituellement, le Lenovo Legion 5 15ACH6H est vendu au prix de 1 299,99 euros. Cependant, durant le Black Friday, on le trouve sur Cdiscount à seulement 749 euros, soit 42% de réduction.

Des composants qui permettent de jouer dans de bonnes conditions

À l’intérieur de la bête, on trouve un processeur Ryzen 5 5600H avec six cœurs, cadencé à 3,3 GHz et jusqu’à 4,2 en overclocking. Il est accompagné de 8 Go de RAM en DDR4 à 3200 MHz et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060. En bref, la fiche technique du Lenovo Legion 5 est assez bonne pour faire tourner à peu près n’importe quel jeu vidéo du moment avec une qualité graphique poussée à fond, sans empiéter sur le nombre d’images par seconde, et ce même sur Cyberpunk 2077 par exemple.

Pour stocker tout cela, on a droit à un SSD interne PCIe NVMe de 512 Go, qui permettra de lancer très rapidement vos jeux. Le tout grâce au clavier rétroéclairé qui offre la possibilité de jouer dans le noir tout en voyant les touches que l’on actionne. Du côté de l’autonomie, Lenovo promet jusqu’à huit heures, mais en jeu, il faut s’attendre à bien moins tout de même.

Le Lenovo Legion 5 possède un bel écran 120 Hz

L’autre atout du Lenovo Legion 5 15ACH6H, c’est son écran. Ici, pas d’Oled malheureusement, mais une belle dalle IPS de 15,6 pouces en définition Full HD (1920 par 1080 pixels). Avec un format 16:9 classique et une luminosité de 250 cd/m², il paraît assez classique. C’est sans compter son taux de rafraîchissement maximal qui est de 120 Hz. C’est parfait pour les jeux vidéo puisque les animations et actions seront plus fluides. Si vous avez du mal à monter dans les parties classées, c’est peut-être ça qui va vous aider.

Pour accompagner cet écran, on a également des haut-parleurs stéréo de 2 W, du Bluetooth 5.1 et une connectique complète : quatre ports USB-A 3.1 Gen 1, deux ports USB-C 3.2 Gen 2 compatibles DisplayPort (dont un qui permet d’alimenter la machine), un port HDMI 2.1, une prise jack ainsi qu’un port Ethernet. Enfin, petite chose à noter dans le cas où vous achèteriez cet ordinateur portable gaming : il n’est pas livré avec une licence Windows, il faudra vous en procurer une.

