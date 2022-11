Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est 500 € moins cher pour le Black Friday

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est peut-être dans votre viseur durant le Black Friday. En ce moment, le modèle avec 256 Go de stockage est à 1 299 euros au lieu de 1 799 euros chez Ubaldi.

Entre les téléviseurs et les produits Xiaomi, les smartphones sont à l’honneur lors de cette édition du Black Friday. Parmi eux, on compte plusieurs smartphones pliables, qui rencontrent un succès de plus en plus fort. La référence actuelle est le Samsung Galaxy Z Fold 4, sorti en août dernier. Son prix de départ est élevé, mais aujourd’hui il baisse de 500 euros pour le Black Friday.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4, c’est quoi ?

Le meilleur smartphone pliant du marché

Un superbe écran pliable Amoled 120 Hz

Des performances au rendez-vous

Un smartphone polyvalent qui sait aussi faire de la photo

En temps normal, ce smartphone haut de gamme est vendu pour la bagatelle de 1 799 euros. Mais en ce moment, la version 256 Go du Samsung Galaxy Z Fold 4 est en promotion à 1 299 euros chez Ubaldi.

Un sublime et immense écran Amoled qui se déplie

Tout l’intérêt du Samsung Galaxy Z Fold 4 réside dans son écran interne. Il s’agit d’une dalle de 7,6 pouces au format 21,6:18, avec une définition QXGA+ (soit 2176 par 1812 pixels), qui a un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz en mode adaptatif. En dépliant cet écran, on se retrouve presque avec une tablette tactile, ce qui permet d’avoir des usages plus poussés qu’avec un smartphone. C’est parfait pour montrer quelque chose en grand, regarder des films et/ou des séries, jouer à des jeux vidéo mobiles, etc. D’autant plus que l’interface One UI de Samsung est optimisée pour passer de l’écran externe à cet écran interne beaucoup plus large. Il y a aussi le mode Flex, pour utiliser différemment les applications et de façon plus adaptée.

L’écran externe n’est pas en reste puisqu’il s’agit d’une dalle de 6,2 pouces avec un format 23,1:9, une définition HD+ (2136 par 904 pixels) et un taux de rafraîchissement de 48 à 120 Hz en mode adaptatif également. L’intérêt de cet écran est de ne pas avoir à déplier le Galaxy Z Fold 4 lorsqu’on a juste besoin de répondre à un message ou de changer de piste musicale.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est un smartphone haut de gamme polyvalent

Le dos de ce smartphone Samsung est équipé d’un capteur principal de 50 Mpx, un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx ainsi que d’un téléobjectif de 10 Mpx. Dans notre test, nous avons constaté qu’il s’agissait d’un très bon téléphone en photo, ce qui le rend polyvalent.

Polyvalent parce qu’en plus d’être bon en photo, ses performances le sont aussi. C’est grâce à son SoC Snapdragon 8+ Gen 1 qui équipe les smartphones hauts de gamme et sa puce graphique Adreno 730. Il ne souffre pas vraiment en faisant tourner les jeux les plus gourmands, même avec des paramètres graphiques poussés à leur paroxysme.

Le point noir du Galaxy Z Fold 4, c’est indéniablement sa recharge. Sa batterie de 4400 mAh est rechargeable à une puissance maximale de 25 W, ce qui est très peu au regard de ce que fait la concurrence. D’un autre côté, le Galaxy Z Fold 4 a fait un grand bond en avant sur l’autonomie par rapport au Galaxy Z Fold 3, bien que cela ne soit toujours pas faramineux.

Pour en savoir plus sur le meilleur smartphone pliable du marché, nous vous invitons à lire notre test du Samsung Galaxy Z Fold 4.

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

