Le casque PC gamer HyperX Cloud Alpha est à moitié prix pendant le Black Friday

Le casque filaire PC HyperX Cloud Alpha, orienté gaming et professionnel, n'échappe pas aux réductions du Black Friday. Le modèle est en effet disponible à moitié prix chez Darty et Amazon, où son prix passe de 99,99 euros à 49,99 euros.

HyperX, l’une des marques les plus recommandées en matière d’accessoires tech destinés au gaming, a récemment lancé son casque Cloud Alpha Wireless, le modèle sans-fil qui reprend les bases du modèle filaire, le Cloud Alpha classique. Malgré cette sortie, le casque filaire HyperX Cloud Alpha reste encore une bonne référence, et il a surtout l’avantage d’être largement moins cher que son successeur, qui coûte aujourd’hui plus de 200 euros. Le modèle filaire HyperX Cloud Alpha est de son côté à moitié prix pendant le Black Friday et a même chuté sous les 50 euros.

Les points forts du casque HyperX Cloud Alpha

Un casque circum-aural confortable

Des distorsions réduites

Une compatibilité multi-plateforme (PC, PS4, Xbox One…)

D’abord proposé à 99,99 euros, le casque filaire HyperX Cloud Alpha est désormais affiché à 49,99 euros chez Darty et Amazon.

Un confort assuré par le design du casque

Si HyperX a souhaité reprendre le design de son casque Cloud Alpha filaire pour son récent modèle wireless, c’est parce que la marque a voulu reprendre cette formule gagnante qui a déjà fait ses preuves. En effet, le design modèle HyperX Cloud Alpha disponible ici à moitié prix se compose d’abord d’un arceau très souple recouvert d’un revêtement en similicuir texturé, avec ses habituelles surpiqures rouges chères à la marque.

On a aussi droit à des oreillettes équipées d’une mousse à mémoire de forme généreuse recouverte d’un revêtement type similicuir qui favorise l’isolation, même si cela apportera un peu de chaleur durant de longues sessions de jeu. Ces oreillettes bénéficient par ailleurs de supports en métal brossé rouge, qui coulissent efficacement dans l’arceau pour adapter le casque à la morphologie de chacun. Bref, on a là un casque circum-aural très confortable, et dont la conception a été pensée pour enchaîner les parties sans ressentir de gêne ou de fatigue particulière, même après plusieurs heures.

Une qualité audio claire et de multiples compatibilités

Concernant ses capacités en audio, le casque filaire HyperX Cloud Alpha se défend très bien. Il embarque des transducteurs double chambre qui séparent les basses des médiums et des aigus. Ce modèle promet surtout une distorsion réduite et un audio clair, équilibré et homogène. De quoi profiter de ses titres musicaux et des scènes de son jeu sans accroc. Notez aussi que le casque est doté d’un micro amovible à suppression de bruit certifié par Discord et TeamSpeak, pratique pour communiquer avec son équipe de jeu.

Enfin, le casque filaire HyperX Cloud Alpha assure une compatibilité avec plusieurs plateformes : vous pourrez ainsi l’utiliser sur PC, PS4, Xbox One et toutes les autres qui seraient équipées d’une connexion 3,5 mm.

