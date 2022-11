Xiaomi Pad 5 à -30 % : une tablette performante à un prix plus doux pour le Black Friday

Si vous recherchez une tablette performante et abordable afin d'en faire profiter toute la famille, la Xiaomi Pad 5 est celle qu'il vous faut. Elle se trouve actuellement en promotion à 278,81 euros, au lieu de 399,90 euros pour la version 128 Go.

Si Android a toujours du mal à percer du côté des tablettes face aux iPad, certaines marques arrivent à tirer leur épingle du jeu grâce à des modèles s’adressant au plus grand nombre, sans mettre de côté la qualité. La Xiaomi Pad 5 fait partie de cette catégorie : elle est agréable à utiliser, se montre fluide et très pratique pour regarder des séries et jouer à des jeux sans trop d’accrocs. Aujourd’hui, il est possible de se l’offrir à moindre coût grâce à une promotion de plus de 120 euros sur son prix initial.

La Xiaomi Pad 5, c’est quoi ?

Une tablette puissante (Snapdragon 860)

Avec un écran WQHD+ à 120 Hz

Et une autonomie confortable (2 à 3 jours)

Initialement vendu à 399,90 euros, la Xiaomi Pad 5 (128 Go) tombe à 278,81 euros sur AliExpress, en cumulant un coupon vendeur et le code promo BFFR55. On la trouve aussi à 304 euros en version 256 Go.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Pad 5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Pad 5 au meilleur prix ?

Une tablette qui met le paquet sur les performances

La Xiaomi Pad 5 se positionne sur le segment milieu de gamme des tablettes, avec un design bien travaillé. Elle dispose d’une fiche technique digne d’une tablette premium, mais sans le prix. Elle embarque en effet un Snapdragon 860, lui-même épaulé par 6 Go de RAM. Cette configuration est très efficace et sans ralentissements, que ce soit pour effectuer du multitâche, ou même lancer des jeux 3D avec des graphismes au maximum dans certains cas. Lors de notre test, les benchmarks ont même montré que la Pad 5 était plus puissante que la Galaxy S7 FE de Samsung, pourtant à un prix considérablement plus élevé.

Et pour l’affichage, même si Xiaomi fait l’impasse sur l’OLED, l’écran LCD de 11 pouces affiche une définition WQHD+ de 2 560 x 1 600 pixels. Cela permet d’offrir une bonne immersion sur les contenus vidéos, d’autant plus que la tablette prend en charge le Dolby Vision (HDR) et Dolby Atmos pour assurer une bonne expérience audio. Et elle propose même un taux de rafraichissement à 120 Hz, pour une meilleure fluidité.

Suffisamment endurante pour en profiter plusieurs jours

Pour tenir la cadence, la Pad 5 intègre une batterie de 8 720 mAh permettant une utilisation de plus de deux jours, selon votre utilisation. Cela reste dans la moyenne des tablettes du marché, où par exemple une partie de 30 minutes sur Fortnite vous fera perdre seulement 7 %. La recharge se fait via son port USB-C, mais ne comptez pas trop sur la rapidité, car il lui faudra un peu plus de deux heures pour être à 100 %.

Avec une telle endurance, la tablette de Xiaomi peut tenir aisément lors de visio entre amis, par exemple. Elle est d’ailleurs équipée d’un capteur principal de 13 mégapixels au dos, ainsi qu’un capteur de 8 mégapixels à l’avant, suffisant pour des appels occasionnels en visio.

N’hésitez pas à lire notre test sur la Xiaomi Pad 5.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures tablettes pas chères disponibles en 2022 ?

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.