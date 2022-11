Realme GT Neo 3T : ce flagship killer devient encore plus accessible durant le Black Friday (-36 %)

Pour moins de 300 euros, le Realme GT Neo 3T propose une fiche technique solide capable de satisfaire la plupart des utilisateurs sans payer le prix fort. Il est actuellement en promotion à 274 euros, au lieu de 429 euros à sa sortie.

Sorti il y a quelques mois, le GT Neo 3T est une version allégée du GT Neo 3, avec un prix plus accessible sans mettre trop de côté les caractéristiques techniques. Ce modèle offre un rapport qualité-prix très convaincant, surtout avec cette offre du moment qui fait chuter le prix du smartphone de 155 euros.

Les points forts du GT Neo 3T

Un écran AMOLED FHD+ rafraîchi à 120 Hz

Un SoC performant : Snapdragon 870 5G

Une charge rapide de 80 W

Avec un prix de lancement à 429,99 euros, le Realme GT Neo 3T est maintenant disponible en promotion à 274 euros en utilisant le coupon vendeur et le code BFFR55 sur AliExpress.

Un smartphone bien équipé

Le Realme GT Neo 3T a pour objectif de plaire à un plus grand nombre de personnes. Il s’appuie sur un écran AMOLED de 6,67 pouces Full HD+ avec un taux de rafraichissement montant jusqu’à 120 Hz. Elle est aussi compatible HDR 10+. Et pour favoriser encore plus l’immersion avec cette belle dalle, le smartphone chinois s’équipe de deux haut-parleurs stéréo avec une certification Dolby Atmos.

Le GT Neo 3T mise surtout sur sa puissance pour apporter une expérience confortable aux utilisateurs. Il est donc animé par la puce Snapdragon 870 compatible 5G. Elle se montre efficace dans la plupart des tâches, basiques comme gourmandes. L’expérience est assurément fluide et sans ralentissement.

Qui limite au maximum les concessions

Pour la partie photo, il embarque trois capteurs à l’arrière : un grand-angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Ce dernier est anecdotique, mais vous pourrez capturer de beaux clichés grâce à son capteur principal et son ultra grand-angle, même de nuit. Quant à son design, si vous optez pour les coloris jaune ou blanc, le dos du téléphone propose un motif à damier, pour rappeler la ligne de départ d’une course de voiture. Autrement son coloris noir lui confère un look plus sobre et plus passe-partout.

L’autonomie n’est pas en reste avec une batterie de 5 000 mAh. Avec un tel accumulateur, le smartphone est capable de tenir un à deux jours. La firme Realme propose surtout la compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 80 W. Certes le modèle classique à une puissance de 150 W, avec le Neo 3T il suffit de 12 minutes pour récupérer 50 % d’énergie.

