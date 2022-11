Ce pack Philips Hue + Amazon Echo Show 5 est à moitié prix pour le Cyber Monday

Envie de commencer la domotique chez vous ? Ce pack est parfait pour s'y mettre. Rakuten et boulanger proposent deux ampoules Philips Hue accompagnées d'un Amazon Echo Show 5 de seconde génération, le tout pour 74,99 euros au lieu de 149,99 euros.

À l’approche de Noël, les packs de produits Tech vont se faire de plus en plus nombreux avec des prix tirés fortement vers le bas. Par exemple, Boulanger propose ce pack regroupant 2 enceintes connectées de chez Philips et un Amazon Echo Show de seconde génération, le tout à moitié prix grâce à Rakuten et le code promo prévu pour le Cyber Monday.

Que comprend ce pack ?

Deux ampoules qui proposent 16 millions de nuances colorées

Une compatibilité avec les principaux assistants vocaux

Un appareil polyvalent et compact avec un écran tactile de 5,5 pouces et une caméra HD intégrée

En temps normal, ce pack comprenant 2 ampoules connectées Philips Hue E27 et l’Amazon Echo Show 5 (2e génération) est au prix de 149,99 euros, mais en ce moment, il est possible de profiter du Cyber Monday chez Rakuten en l’obtenant pour 74,99 euros en utilisant le code CYBER10 lors de la commande.

Echo Show 5 : Un écran interactif et Alexa à votre écoute

C’est la seconde génération du fameux Echo Show et même si elle apporte très peu de différence comparée au précédent modèle, cela reste un appareil bien conçu et très pratique. On a le droit à un écran de 5,5 pouces pour un format toujours aussi compact pensé pour être posé sur un buffet de salon ou une table de chevet. Le tout est utile pour afficher la météo, l’heure, les informations ou encore votre agenda. Sa dalle tactile permet aussi de naviguer sur Internet, d’afficher une vidéo ou une recette de cuisine, ou encore de faire défiler des photos. L’écran est tout adapté pour le divertissement, la plupart des services de VOD étant compatibles.

Bien évidemment, l’Echo Show 5 s’accompagne de l’assistant vocal Alexa. Il a de nombreux avantages, à commencer par les fameux skills, qui permettent de personnaliser l’expérience utilisateur via des applications tierces. Vous pourrez aussi piloter vos objets connectés dans votre maison, tels que les lumières, les thermostats, les serrures, les caméras et plus encore. Tout est contrôlable avec votre voix. Par exemple, vous pourrez commander un produit sur Amazon, réserver une course Uber, lancer vos musiques depuis votre plateforme streaming ou encore de définir des réveils ou des rappels. Il dipose aussi d’une caméra HD qui peut faire office de caméra de surveillance quand vous ne serez pas chez vous, afin d’avoir toujours un oeil sur votre domicile et être rassuré à tout moment. Mais si vous ne souhaitez pas que la caméra soit active, il suffira d’activer le petit cache de la caméra situé sur le haut du produit.

Des ampoules connectées faciles à installer et à configurer

Les ampoules Philips Hue fournies dans le pack fonctionnent avec une douille E27. Aucun souci donc pour les installer partout chez vous. Elles sont compatibles avec les principaux assistants intelligents du marché. Que vous soyez un utilisateur d’iOS ou Android, Il est tout à fait possible de les coupler avec l’Amazon Echo Show 5 afin de piloter votre éclairage.

Côté autonomie, les ampoules connectées de ce pack affichent une durée de vie de 25 000 heures. Il vous faudra des années avant de penser à les remplacer. La lampe Hue Go comme les Hue E27 sont en LED. Ces dernières sont plus efficaces que les ampoules classiques. La température de la couleur peut aller du simple au triple (2 200 K à 6 500 K) selon vos choix de configuration. Cela vous permet de régler à votre guise l’intensité de la lumière.

Cyber Monday : l’après Black Friday

Le Cyber Monday vient de commencer. Il prend la relève du Black Friday, qui s’est déroulé du vendredi 25 novembre au matin jusqu’à dimanche 27 au soir. Le 28 novembre est alors dédié aux achats en ligne, avec des prix encore plus réduits qu’avant.

